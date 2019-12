De bekendste snack die we massaal eten tijdens de jaarwisseling is ongetwijfeld de oliebol. Maar als je op 31 december iets anders op tafel wil zetten, maak dan deze Italiaanse roomkaasdip. Lekker en heel makkelijk om te maken.

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort maaltijd: borrelhapje

Aantal personen: 8 personen

Italiaanse roomkaasdip: tip, maak het de dag voor Oud en Nieuw al klaar

Bijna iedereen is dol op hartige hapjes. Grote kans dat deze Italiaanse roomkaasdip in de smaak valt bij de gasten die je op Oudejaarsavond ontvangt. Lekker en heel makkelijk om te maken. Bij voorkeur maak je deze dip al 's ochtends of de dag voor Oud en Nieuw klaar, dan kunnen de smaken extra lang intrekken.

Deze vijf ingrediënten heb je nodig

400 gram zuivelspread 120 gram zongedroogde tomaten 12 kalamataolijven, heel fijn gehakt 15 gram basilicum, in dunne reepjes ½ rode ui, gesnipperd

Zo maak je het klaar

Snij de zongedroogde tomaten in stukken en maal ze in een keukenmachine of hakmolentje tot een puree. Schep er de zuivelspread bij en maal nog even totdat alles goed gemengd is. Doe het mengsel in een kom.

Voeg de fijngehakte kalamataolijven, de gesneden basilicum en de gesnipperde rode ui toe aan het mengsel en meng alles goed. Dek het af met vershoudfolie en zet het in de koelkast. Garneer de dip met een blaadje basilicum.

Serveer de Italiaanse dip met toastjes, naturel ribbelchips of plakjes komkommer.

Eet smakelijk!