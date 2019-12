Of je Oudejaarsavond al televisiekijkend doorbrengt of juist feest gaat vieren, het blijft een lange avond waarbij er voldoende hapjes en drankjes nodig zijn. Met een bruschettaplank kan iedereen zijn eigen, perfecte bruschetta samenstellen.

Bruschetta's zijn geroosterde stukjes stokbrood met een topping. Ze zijn makkelijk om zelf te maken en er zijn een heleboel verschillende variaties mogelijk voor zowel vlees- en viseters als vegetariërs.

Rooster eerst het stokbrood

Verwarm de oven voor op 200 graden. Neem een groot, dik stokbrood en snijd dit in schuine, dunnen plakken. Bestrijk de plakken stokbrood met een beetje olijfolie en bak ze in het midden van de oven in ongeveer 5 minuten goudbruin en knapperig. Verdeel de bruschetta's over een grote plank, hou ruimte vrij voor de toppings.

Bruschetta 1: Mozzarella, pesto en parmaham

Beleg een bruschetta met buffelmozzarella, smeer er wat pesto op en eindig met een plakje Parmaham. De pesto kun je kant en klaar kopen of zelf maken.

Zo maak je zelf pesto:

Maal in een keukenmachine of hakmolentje 80 gram verse basilicum, 50 gram pijnboompitten, 50 gram Parmezaanse kaas en 1 teen knoflook fijn met ongeveer 150 milliliter goede olijfolie.

Bruschetta 2: Tomaat en basilicum

Beleg een bruschetta met de tomaat-basilicum topping en garneer met een blaadje verse basilicum.

Zo maak je de tomaat-basilicum topping:

Snijd 250 gram kleine tomaatjes in stukjes en meng ze in een kom met 1 eetlepel lekkere olijfolie, 1 uitgeperst teentje knoflook en een handje in reepjes gesneden basilicum.

Bruschetta 3: Tapenade van zwarte olijven



Beleg een bruschetta royaal met olijventapenade.

Zo maak je tapenade van zwarte olijven:



Maal in een keukenmachine of hakmolentje 200 gram pitloze zwarte olijven, 1 teentje knoflook, 3 ansjovisfilets, 1 eetlepel kappertjes fijn met 2 eetlepels goede olijfolie.