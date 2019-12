Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel, óók met Kerst. Op NU.nl lees je de komende weken hoe je een makkelijk voor-, hoofd- en nagerecht maakt tijdens de feestdagen. Deze week: Meringues met ijs, frambozen en witte chocolade (nagerecht).

Bereidingstijd: 10 minuten

Soort maaltijd: nagerecht

Aantal personen: 4

Dit dessert is makkelijk om te bereiden, maar je maakt er wel indruk mee. Je kunt het toetje op aparte bordjes serveren zoals op de foto, maar je zou er ook een gedeeld dessert van kunnen maken. Pak daarvoor een grote, ronde plank, breek de meringues in stukken en verdeel ze over de plank. Lepel hierover de mascarpone en verdeel bollen ijs over de plank. Versier met geraspte witte chocolade en de frambozensaus. Geef iedereen een lepel en... val aan!

Deze vijf ingrediënten heb je nodig:

4 meringues IJs naar keuze (bijvoorbeeld frambozen-witte chocoladeijs) 250 gram mascarpone 100 gram frambozen 1 witte chocoladereep

De vijf ingrediënten die je nodig hebt om het dessert te bereiden. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je het gerecht klaar:

Doe de frambozen samen met een scheutje water in een blender en maal ze helemaal fijn. Leg een fijnmazig vergiet in een kom en schenk hier de frambozensaus in. Wrijf met de bolle kant van een lepel in de zeef totdat alle frambozensaus er doorheen is gedruppeld en je alleen de pitjes overhoudt. Gooi de pitjes weg. Roer de mascarpone los in een kom. Schep in het midden van elk bord een lepeltje mascarpone en leg hierop de meringues. Zo voorkom je dat ze gaan glijden. Verdeel de rest van de mascarpone over de bovenkant van de meringues. Schep bollen van het ijs en leg op iedere meringue twee bollen. Rasp hierover wat witte chocolade met een grove rasp. Je kunt de chocoladereep ook met de gladde kant naar boven op een plank leggen en er met een mes grote krullen van schaven. Druppel de frambozensaus rond de meringues om het dessert af te maken.

Eet smakelijk!

Koken met vijf ingrediënten is een rubriek die iedere vrijdag op NU.nl verschijnt. De receptuur is speciaal geschreven voor en eigendom van NU.nl.

