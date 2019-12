Wil je met Kerst meer dan alleen blokjes kaas, plakjes worst en stokbrood serveren bij de borrel? Maak dan deze minirecepten die samen een goedgevulde, verrassende borrelplank vormen. Een (alcoholvrij) biertje of glas wijn erbij en klaar ben je.

Mini-recept: Dip van doperwtjes, geitenkaas en munt

Ontdooi 200 gram diepvriestuinerwten door ze in een vergiet af te spoelen met water. Laat even uitlekken en maal de erwtjes dan samen met 200 gram zachte geitenkaas, een handvol gehakte muntblaadjes en één eetlepel citroensap fijn in een keukenmachine. Breng de dip op smaak met versgemalen peper en eventueel nog wat extra citroensap. Versier de dip met granaatappelpitjes voor een extra kersteffect.

Mini-recept: Kerstbalkoekjes van bladerdeeg

Verwarm de oven voor op 200 graden. Laat een pakje bladerdeeg ontdooien en snijd hier koekjes uit in de vorm van kerstballen. Leg de koekjes op een met bakpapier beklede bakplaat en bestrijk ze met melk of wat losgeklopt ei. Bestrooi de kerstbalkoekjes met sesamzaadjes en wat grof gemalen zout. Bak ze in ongeveer tien minuten goudbruin en gaar in het midden van de oven.

Mini-recept: Broodstengels met Spaanse ham

Wikkel plakjes serranoham om broodstengels (of soepstengels).

Vul de borrelplank aan met:

Camembert

Bleu d'Auvergne

Toastjes

Pecannoten

Witte druiven

Aalbessen

Plakjes truffelsalami

Kaas in de vorm van kerststerren. Hiervoor heb je een steker nodig in de vorm van een ster. Steek sterren uit in dikke plakken gesneden belegen boerenkaas of geitenkaas.

Zo maak je de plank mooi

Een borrelplank ziet er het meest luxe uit als deze helemaal vol ligt en de plank bijna niet meer te zien is. Vul lege ruimtes op met nootjes, toastjes en fruit. Voor een extra kersteffect kun je hiervoor ook takjes rozemarijn gebruiken. Leg deze in de buurt van de aalbessen voor een mooi groen-rood eindresultaat.