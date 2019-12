Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel, óók met Kerst. Op NU.nl lees je de komende weken hoe je een makkelijk voor-, hoofd- en nagerecht maakt tijdens de feestdagen. Deze week: varkenshaas met romige paddenstoelensaus (hoofdgerecht).

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort maaltijd: hoofdgerecht

Aantal personen: 4

Varkenshaas is een echte klassieker bij het kerstdiner. Het is redelijk eenvoudig om te maken en veel mensen vinden het lekker. In dit recept serveren we er een romige paddenstoelensaus bij, die je overigens ook prima van tevoren al kunt bereiden.

Dit hoofdgerecht smaakt lekker met aardappelpuree en gestoomde groenten. Schep wat aardappelpuree in het midden van het bord, strijk het glad en leg er plakken gesneden varkenshaas op. Schep de paddenstoelensaus erover en serveer de groente ernaast.

Varkenshaas met paddenstoelensaus: deze vijf ingrediënten heb je nodig

2 varkenshaasfilets* 300 gram gemengde paddenstoelen 185 gram kruidenroomkaas 380 ml paddenstoelenfond 2 eetlepels verse peterselie, fijngehakt

*Vegetarisch alternatief: vervang varkenshaas voor vegetarische schnitzels

De vijf ingrediënten die je nodig hebt voor het bereiden van het hoofdgerecht. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je het hoofdgerecht klaar

Laat de varkenshaasfilets voor gebruik een half uur op kamertemperatuur komen. Dep ze dan droog met keukenpapier. Verhit wat olie in een koekenpan en bak de varkenshaasfilets op hoog vuur rondom goudbruin. Zet daarna het vuur lager en laat de varkenshaasfilets ongeveer 12 tot 15 minuten garen. De baktijd is afhankelijk van de grootte van de varkenshaasfilets. Je kunt de gaarheid controleren door het dikste stuk door te snijden. Varkenshaas mag vanbinnen rosé blijven, maar moet niet rood zijn. Wikkel de varkenshaasfilets na het bakken in aluminiumfolie en laat ze rusten tot gebruik. Maak de paddenstoelen schoon en snijd ze in plakjes. Verhit in een brede koekenpan wat olie en bak hierin de paddenstoelen op hoog vuur goudbruin. Voeg dan de fond toe en laat dit iets inkoken. Voeg de roomkaas toe en laat al roerend pruttelen totdat de roomkaas helemaal is opgelost. Laat de saus inkoken tot de gewenste dikte (je kunt eventueel ook wat maizena gebruiken om de saus te binden) en voeg tegen het einde de gehakte peterselie toe. Breng de varkenshaasfilets op smaak met zout en peper en snijd ze in plakken. Serveer met de romige paddenstoelensaus en garneer eventueel met een extra takje peterselie.

Eet smakelijk!

