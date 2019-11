Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: zoeteaardappeltortilla met boerenkool, chorizo en geitenkaas.

Bereidingstijd: 30 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: boerenkool

Aantal personen: 4 tot 6

Hoewel je boerenkool eigenlijk het hele jaar wel kunt kopen, is de groente het best verkrijgbaar van september tot en met maart. Naast boerenkoolstamppot kun je er nog veel meer kanten mee op. In dit recept verwerken we de boerenkool in een zoete aardappeltortilla met chorizo en geitenkaas.

Na het bakken kun je de tortilla het beste uit de pan krijgen door hem eerst goed los te schudden, er een groot bord op te leggen en de pan om te draaien. Pak dan een ronde serveerplank of een ander groot bord en leg deze er weer bovenop. Draai nog een keer om en snijd de aardappeltortilla in punten.

Vijf ingrediënten voor zoeteaardappeltortilla's

4 zoete aardappelen 12 eieren 2 handjes gesneden boerenkool 150 gram zachte geitenkaas 100 gram chorizo, in kleine stukjes

*Vegetarisch alternatief: vervang de chorizo voor vegetarische chorizo of voor zongedroogde tomaten

De vijf ingrediënten die je nodig hebt voor het maken van zoeteaardappeltortilla's. (Foto: Andrea Tegel)

Zo maak je de zoeteaardappeltortilla's klaar

Schil de zoete aardappelen en snijd ze in kleine blokjes van 1 bij 1 centimeter. Verhit een scheut olie in een koekenpan en bak de aardappelblokjes op hoog vuur zo'n 5 minuten totdat ze een beetje zacht worden en bruin beginnen te kleuren. Voeg dan de chorizoblokjes toe en bak deze nog even mee. Kluts de eieren in een grote kom met wat peper en zout en roer de boerenkool erdoor. Schep ook de zoete aardappelblokjes en chorizo in de kom en roer alles goed. Voeg indien nodig nog wat extra olie toe aan de koekenpan en giet het aardappel-eimengsel erin. Zet het vuur op de laagste stand en druk alles met een spatel een beetje aan. Verdeel de geitenkaas in stukken en verdeel deze over de bovenkant van de aardappeltortilla. Doe dan een grote deksel op de pan (deze kun je ook maken van twee stukken aluminiumfolie) en laat de tortilla in zo'n 20 minuten zachtjes garen.

Eet smakelijk!

