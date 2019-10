Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met vijf ingrediënten zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Op NU.nl lees je iedere week hoe je zo'n makkelijk recept klaarmaakt. Deze week: krieltjes uit de oven.

Krieltjes uit de oven Bereidingstijd: 55 minuten

Soort maaltijd: diner

Seizoensproduct: broccoli

Groenten roosteren op een bakplaat is de ideale manier om restjes op te maken. Hoewel je bijna elke groente kunt roosteren, gebruiken we in dit recept bospeen en venkel. Venkel van Nederlandse bodem is tot en met oktober verkrijgbaar en bospeen tot en met november. Beide groenten krijgen door het roosteren extra veel smaak.

Wat je nodig hebt voor 4 personen

800 g krielaardappeltjes met schil

300 g bospenen (ongeveer 4 à 5 stuks)

2 venkelknollen

3 varkensbraadworsten

2 tl Provençaalse kruiden

Vegetarisch alternatief: laat de worst weg of leg de laatste tien minuten van de baktijd vegetarische balletjes of falafel bij de groenten op de bakplaat.

(Foto: NU.nl/Andrea Tegel)

Hoe je het gerecht klaarmaakt

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Was de krieltjes goed en droog ze af met een schone theedoek. Doe ze in een grote bak. Was de bospenen goed schoon (schillen is niet nodig), halveer ze en snijd de stukken bospeen vervolgens in de lengte nog eens doormidden. Dikkere exemplaren snijd je in de lengte in vieren. Doe de gesneden bospenen bij de krieltjes in de bak. Maak de venkel schoon en verwijder de stelen. Halveer de venkelknollen, verwijder de harde kern en snijd ze vervolgens in parten. Leg de parten venkel bij de wortel en krieltjes in de bak. Giet een scheut olijfolie over de groenten en voeg de Provençaalse kruiden en wat grof gemalen zout toe. Hussel alles goed door elkaar met je handen en verdeel de groenten over de bakplaat. Duw het worstvlees uit de omhulsels en vorm er zo'n twaalf balletjes van. Verspreid de worstballetjes over de groenten en schuif de bakplaat in het midden van de oven. Bak alles in 45 tot 50 minuten goudbruin en gaar.

Eet smakelijk!

Koken met vijf ingrediënten is een rubriek die iedere vrijdag op NU.nl verschijnt. De receptuur is speciaal geschreven voor en eigendom van NU.nl.