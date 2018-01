Recensieoverzicht: Lady Gaga laat 'vocale kwaliteiten ongestoord schitteren'

Het Parool - Geeft geen sterren

"Een opwindend uitgevoerd Applause is al een hoogtepunt op zichzelf, maar het indrukwekkendst blijkt Gaga wanneer ze een nummer als The Edge of Glory prachtig solo op piano uitvoert, waardoor haar vocale kwaliteiten ongestoord kunnen schitteren."

"Over het intiem bedoelde, wat te lange praatje over haar overleden tante Joanne zullen de meningen verdeeld zijn: je snapt haar intentie om zichzelf te vermenselijken, maar boven alles is ze een superster. In de Ziggo Dome onderstreepte ze soepeltjes, doch op volle kracht waarom."

De Volkskrant - Drie sterren

"Want bij een Lady Gaga-concert raak je vaak onder de indruk, zelden geroerd. Eerder dan een visionair die vanuit haar instinct haar publiek naar opwindende muzikale hoogten brengt, is Stefani Germanotta een vakvrouw die weet wat werkt en er een visuele boost aangeeft."

"Als Germanotta bijvoorbeeld aan de piano The Edge of Glory uitkleedt tot ballad. Zonder die dwingende synthetische discopopbeats kan ze haar stembanden naar believen uitstrekken en zich aan de song overgeven. Dan blijkt wat Gaga is en eigenlijk altijd is geweest: een zangeres met een rauwe krachtige stem en een grotendeels middelmatig repertoire."

Trouw - Vijf sterren

"Met een mix van stevige, rock-geïnspireerde songs en opzwepende dance-nummers veranderde ze het publiek in een dansende massa. (...) En dan was er nog de wervelende liveshow, compleet met multifunctionele decorstukken die vanaf het plafond naar beneden zakten en afwisselend als videoschermen en als loopbruggen tussen het hoofdpodium en de drie podia in de zaal dienden."

"Maar wat zal blijven hangen van dit optreden was toch vooral de chemie tussen Gaga en haar fans. Meermaals zette ze de show even stil, stond roerloos op het podium en liet de reactie van haar publiek op zich inwerken. Boven alles was haar Amsterdamse optreden het verhaal van Lady Gaga en haar fans."

OOR

"Op de uitvoering van haar hits is veel aan te merken. Voor het eerst rekent Gaga bijvoorbeeld meer op de status van de hit en het - daaraan gelieerde - verwachte enthousiasme van het publiek. Tijdens Just Dance bezigt ze zich meer met het commanderen van de zaal - als een soort krijsende Duitse generaal in een WW2-komedie - dan dat ze zelf écht danst en zingt."

"We hebben dus te maken met een popster die het helemaal niet meer leuk vindt om een popster te zijn, maar die een popster móet zijn om volle zalen te trekken. Dat levert ongezellige en ongeïnspireerde taferelen op, zoals deze show van vanavond."

