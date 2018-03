Reacties: Levenslang geëist tegen Volkert van der G.

Vooropgesteld vind ik dat Volkert van der G. gestraft moet worden (omdat moord nu eenmaal niet kan). Toch moet ik zeggen dat er overdreven veel aandacht wordt besteed aan dit gebeuren.

Dagelijks worden er mensen vermoord. Soms wordt daar in de pers niet meer dan drie regeltjes (en dan ook nog op pagina 12!) aan besteed.Nog even en Fortuyn wordt nog heilig verklaard ook!

Ik hoop dat het na dit proces afgelopen is met al die ophef. Pim Fortuyn komt er heus niet door terug.

Tonie Mulder

Chapeau voor aanklager Plooy. Hij heeft prima onder woorden gebracht hoe deaanhangers van Pim Fortuyn zich voelen. Ik hoop dat hij niet meervrij komt.

Wat hij heeft gedaan is een ramp voor het land. Ik had me zeerverheugd op de komst van Pim Fortuyn in Den Haag. Het had zo mooi kunnenzijn. Maar nu is het weer hommeles. We tobben en kloten verder in de politiek.

Jessica Heilbrunn

Als mijn buurman wordt vermoord, krijgt de dader misschien 8 jaar en zit zijn vrouw en bloedjes van kinderen hun hele leven in de ellende. Maar als het een 'hoge pief' betreft, ga je dan ineens levenslang eisen? Belachelijk!

We worden toch niet zo'n Über-en Untermensch-samenleving?Typisch Nederlands!

Sylvie-Ann Kras

Ik vind levenslang een terechte straf. Zo voorkom je meer moorden in onze democratie door zulke misdadigers. Dit individu denkt niet aan bijvoorbeeld familieleden. Hij heeft heel bewust geschoten!

Albert Pütz

Indien justitie ingaat op de eis van het OM vind ik dat er in Nederland met twee maten gemeten wordt bij justitie. De ene krijgt maar enkele jaren voor een moord (al of niet voorbedacht) terwijl tegen Volkert van der G. levenslang wordt geëist.

Ieder mens is gelijk voor de wet, of het nu een politicus is of een doodgewone 'man van de straat'. Waarom zou een moord op een politicus zwaarder bestraft worden dan een moord op een eenvoudige, onbekende burger?

Sonja

Een goed alternatief voor de doodstraf, die in dit geval nog beter op zijn plaats was geweest.

Henk van Teunenbroek

Ik kan het maar slecht verkroppen, deze zaak aangaande de moord op Pim Fortuyn. Ik denk dat er veel belangrijkere dingen gaande zijn in de wereld. Mijn maag draait zich om als dit item weer als eerst op het journaal verschijnt.

Piet Ton Middelburg

Ik vraag me echt af waarom Volkert van der G. een voorbeeldfunctie moet krijgen? Beseft het OM wel dat ze nu de boodschap afgeven dat er gradaties zijn in de kwaliteit van leven? Ze zeggen nu dus letterlijk dat een dode politicus erger is dan een dode prostituee.

Kristof Elst