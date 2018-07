Geen oorzaak voor verdwijning MH370 in laatste rapport

MH370 verdween in maart 2014 tijdens een vlucht van Kuala Lumpur naar Peking

239 mensen waren aan boord

Laatste zoektocht eind mei stopgezet na uitblijven resultaten

Volgens Maleisische autoriteiten is dit voorlopig het laatste rapport

Hoewel is benoemd dat het protocol na de verdwijning niet goed is gevolgd, wordt geen uitsluitsel gegeven over de reden van de crash van MH370. Dit melden meerdere media die bij de persconferentie van de autoriteiten aanwezig zijn.

Zo werd de radar van de luchtverkeersleiding niet constant gecontroleerd. De Maleisische autoriteiten zeggen dat er geen bewijs is voor een kaping. Toch kunnen ze dit niet uitsluiten.

Het vliegtuig is plots van de route afgeweken en de communicatie werd handmatig verbroken. Volgens het rapport is het "lastig om dit te wijten aan het falen van een systeem".

Vanwege deze feiten dachten veel onderzoekers al aan een scenario waarin de piloot het toestel bewust heeft laten neerstorten. Volgens de Maleisische autoriteiten ging het echter om een "competente piloot die geen recente gedragsveranderingen vertoonde". "We kunnen echter niet ontkennen dat het systeem handmatig is uitgezet."

Nabestaanden van de passagiers waren de eersten die het rapport mochten inzien. Zij meldden eerder op maandag al dat er geen nieuwe bevindingen waren.

Zoektochten

Het rapport bundelt de informatie van alle onderzoeken en zoektochten. Anthony Loke, de minister van Transport, zei eerder al dat "elk woord van onderzoekers in het rapport zal staan".

Dit heeft dus niet tot nieuwe conclusies over de verdwijning geleid. Dit was al de verwachting, omdat alle zoektochten naar het vliegtuig vruchteloos zijn gebleken. Zonder wrak of zwarte doos is het lastig vast te stellen wat de oorzaak van de crash was.

De verwachtingen van de nabestaanden van de 239 passagiers waren niet hoog, bleek al uit oproepen van Voice 370. Nabestaanden die zich in deze groep hebben verenigd, hekelden dat tot dusver veel details achterwege zijn gelaten.

Aanwijzingen

De Maleisische regering gaat pas weer zoeken als er concrete aanwijzingen zijn dat er iets te vinden valt. Daarom wordt nu gesproken van een "voorlopig laatste rapport".

Het vliegtuig is hoogstwaarschijnlijk neergestort in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan. In totaal zijn drie wrakstukken teruggevonden. Het eerste wrakstuk spoelde pas in 2015 aan.

De brokstukken zijn op het Franse eiland Réunion, op Mauritius en voor de kust van Tanzania gevonden.