Dit weten we over de verdwenen vlucht MH370

Het vliegtuig van Malaysia Airlines verdween op 8 maart 2014 van de radar.

In totaal waren 239 mensen uit vijftien verschillende landen aan boord. Het vliegtuig is waarschijnlijk neergestort in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan.

Het lijkt erop dat de crash opzettelijk werd ingeluid door de piloot vanwege de handmatige obstructie van de communicatie en het inzetten van een andere koers.

Het vliegtuig was onderweg van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur naar de Chinese hoofdstad Peking.

Meerdere zoektochten leverden niets op

De zoektocht naar het vliegtuig concentreerde zich op een gebied in het zuiden van de Indische Oceaan voor de kust van Australië, zo'n 4.000 kilometer ten zuidoosten van Kudahuvadhoo. In totaal is 120.000 vierkante kilometer doorzocht. De zoektocht heeft 140 miljoen euro gekost.

Een Nederlandse bodemonderzoeker hielp met de zoektocht. Het bedrijf, Fugro, zette speciale schepen in om de zeebodem af te speuren.

In januari 2018 begon het Amerikaanse bedrijf Ocean Infinity met een nieuwe zoektocht. Het bedrijf werkte volgens het principe no cure, no pay. Het bedrijf had negentig dagen om iets te vinden, maar dat is niet gelukt.

Het is de laatste zoektocht naar het toestel die is ondernomen. Australië heeft gezegd alleen heil te zien in een verdere zoektocht als er een specifieke zoeklocatie is.

Maleisië presenteert eind juli een rapport over de zoektocht naar het vliegtuig. Het is een rapport met informatie van alle onderzoeken en zoektochten sinds het verdwijnen van het toestel.

Er is onduidelijkheid over het zoekgebied

Betrokken onderzoekers stelden in december 2016 dat er destijds in een verkeerd gebied werd gezocht. Volgens hen was het vliegtuig mogelijk ten noorden van het doorzochte gebied neergekomen. Onderzoek in 2017 naar de route die een aangespoeld deel van de vleugel moet hebben afgelegd, wees hetzelfde uit.

De zoektocht van de Ocean Infinity concentreerde zich op het noordelijker gelegen gebied. Daar werd dus evenmin iets gevonden.

Enkele wrakstukken zijn aangespoeld.

Van drie brokstukken is na onderzoek vastgesteld dat ze afkomstig zijn van het verdwenen toestel. De wrakstukken werden gevonden op het Franse eiland Réunion, op Mauritius, en voor de kust van Tanzania.

Er zijn eerder spullen gevonden waarvan werd gedacht dat ze van vlucht MH370 kwamen. Ruim een maand na de vermissing werd een stuk metaal met klinknagels onderzocht dat aangespoeld was voor de kust van West-Australië. De Australische verkeersveiligheidsdienst kon vrij snel bevestigen dat het niet om een wrakstuk van vlucht MH370 ging.

Ook is een servet gevonden aan de westkust van Australië dat nog in een Malaysia Airlines-verpakking zat. Het is echter nooit duidelijk geworden of dit daadwerkelijk van het vermiste vliegtuig kwam.

Verschillende theorieën over de oorzaak van de crash

Er is geen noodsignaal verstuurd en autoriteiten stellen dat het toestel bewust van de route is afgeweken. Een deel van de communicatieapparatuur aan boord van de vermiste Boeing 777 was al vóór het laatste gesprek met de luchtverkeersleiding uitgeschakeld. Later werd ook de transponder uitgezet.

Alleen personen die goed bekend zijn met de apparatuur in het vliegtuig kunnen alle communicatiemiddelen uitschakelen.

Malaysia Airlines is een gerenommeerde maatschappij

De luchtvaartmaatschappij had in de afgelopen decennia een uitstekende veiligheidsgeschiedenis. Het vliegtuig van Malaysia Airlines waarmee vlucht MH370 werd uitgevoerd, een elf jaar oude Boeing 777, was recentelijk nog aan checks onderworpen en voldeed aan alle eisen.

De piloot was een ervaren 53-jarige man van Maleisische afkomst. Hij vloog al sinds 1981 voor Malaysia Airlines en had 18.365 uren aan vliegervaring.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!