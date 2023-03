Heb jij vragen over de ramadan? Stel ze aan een imam en theoloog

Wat houdt het vasten precies in? Wie doet er eigenlijk allemaal mee? En wat als je per ongeluk iets eet of drinkt omdat je het bent vergeten? Op ons reactieplatform NUjij werden de afgelopen dagen veel vragen gesteld over de ramadan. Wat wil jij nog weten? Of je nu moslim bent of niet: imam Azzedine Karrat en theoloog Samira I. Ibrahim zitten vanmiddag klaar om jullie vragen te beantwoorden.

Stel je vraag via dit formulier. En wie weet zie je jouw vraag vanmiddag terug in een artikel waarin de beste en meestgestelde vragen worden beantwoord.