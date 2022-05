Maandag vieren moslims Eid Al Fitr, na een maand lang vasten van dageraad tot zonsondergang. In Nederland staat de feestdag vooral bekend als Suikerfeest, maar een groeiend aantal moslims gebruikt die naam liever niet meer. Dit is waarom.

Elk jaar sluiten wereldwijd moslims de maand ramadan af met een religieus feest, Eid Al Fitr. In islamitische landen wordt het einde van de vastenmaand zelfs drie dagen lang gevierd.

'Suikerfeest' is een letterlijke vertaling van het Turkse Seker Bayrami. Eeuwen geleden werd het feest door Ottomaanse moslims 'Sükür Bayrami' (feest van dankbaarheid) genoemd, omdat het einde van de ramadan werd gezien als een moment voor dankbaarheid aan Allah. Een leesfout zou ervoor gezorgd hebben dat de feestdag in Nederland nu al jaren bekendstaat als het Suikerfeest.

Inmiddels pleiten steeds meer Nederlandse moslims ervoor om de feestdag niet langer 'Suikerfeest' te noemen. Dit heeft verschillende redenen:

1. Allereerst is de vertaling dus niet correct. Eid Al Fitr betekent letterlijk 'feest van het verbreken van het vasten'.

2. Daarnaast impliceert het woord 'Suikerfeest' dat de dag vooral in het teken staat van eten, terwijl het om veel meer draait. Pasen noemen we ook geen 'eierfeest', en Kerstmis ook geen 'bomenfeest', maar heeft het een grotere betekenis.

Eid Al Fitr is een van de belangrijkste religieuze dagen voor moslims. Natuurlijk horen lekkernijen daarbij, maar er is meer. Vaak begint de dag met het ochtendgebed, in de moskee of thuis. Moslims dragen hun mooiste kleding, vaak speciaal gekocht voor de gelegenheid, en begroeten elkaar met de woorden 'Eid Mubarak' ('een gezegend feest'). Ze schenken geld aan een goed doel, bezoeken familie en vrienden en geven elkaar cadeautjes.

3. Tot slot zou de naam 'Suikerfeest' het nuttigen van zoetigheden aanmoedigen, terwijl een groeiende groep moslims vindt dat er meer aandacht zou moeten zijn voor gezonde voeding. Zeker omdat Nederlanders met bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond vaker diabetes hebben dan mensen zonder migratieachtergrond.

Het Contactorgaan Moslims en Overheid gebruikt de term 'Suikerfeest' helemaal niet, meldt CMO-voorzitter Muhsin Köktas aan NU.nl. Die organisatie is een samenwerkingsverband van ruim 380 moskeeën en tien moskeekoepels. Volgens hem is 'Suikerfeest' alleen in gebruik in Nederland en Turkije. De term komt bij het CMO alleen nog te pas als aan buitenstaanders verduidelijkt moet worden wat het feest aan het einde van de ramadan inhoudt.

De organisatie heeft geen harde cijfers over klachten over de term 'Suikerfeest', maar ziet wel afkeurende reacties op sociale media: "Men wil graag dat de naam niet wordt gebruikt."

NU.nl noemt het woord 'Suikerfeest' nog wel in koppen en leads van de berichten, maar tussen aanhalingstekens en in combinatie met Eid Al Fitr. Dat doen we vanwege de herkenbaarheid. Niet elke Nederlander zal Eid Al Fitr al kennen als het feest aan het einde van de ramadan. Hierin volgen we de maatschappelijke ontwikkelingen. Wanneer Eid Al Fitr ingeburgerd raakt, stoppen we met het noemen van beide namen.

Wie moslims een goede dag wil toewensen, zegt 'Eid Mubarak' of 'fijne feestdag'. Daar is dus geen speciale term voor.