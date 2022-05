Zondagavond is de laatste iftar, de maaltijd waarmee tijdens de ramadan het vasten wordt doorbroken. Na twee ingetogen edities als gevolg van de coronapandemie kunnen moslims het einde van deze vastenmaand weer als vanouds vieren met Eid al Fitr, ook wel het Suikerfeest genoemd.

Een groeiend aantal moslims stoort zich echter aan de benaming 'Suikerfeest'. Ten eerste omdat het een onjuiste vertaling van 'Eid al Fitr' is. Dat betekent namelijk 'feest van het verbreken van het vasten'. Bovendien draait Eid al Fitr niet alleen om eten, laat staan alleen maar om het eten van suiker.

Het grote feest ter afsluiting van het vasten kent naast veel lekkernijen ook cadeaus en bezoekjes aan familieleden en vrienden. Vanwege de coronamaatregelen konden moslims de afgelopen twee jaar niet in grote groepen samen bidden en feestvieren.

Zondag is de laatste dag in Nederland van de islamitische vastenmaand ramadan. Moslims over de hele wereld moesten zich tijdens de ramadan tussen dageraad en zonsondergang onthouden van eten, drinken, roken en het hebben van seks.

Hoe lang er gevast werd, verschilde per dag en plek. Het aantal uren tussen zonsopgang en zonsondergang varieert immers. Op onderstaand kaartje staat bijvoorbeeld het aantal uren (en minuten) vasten op 6 april dit jaar.

Start van ramadan verschilde

Het exacte begin van zowel de ramadan als het Suikerfeest hangt samen met het zichtbaar worden van de eerste sikkel van de nieuwe maan. Ook dat kan dus per locatie wat verschillen.

De vastenmaand begint elk jaar op een andere dag omdat de islamitische kalender een maankalender is. Zo'n maanjaar is elf dagen korter dan de westerse jaartelling.