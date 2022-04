Istanboel, Turkije: het eerste avondgebed (Taraweeh) in de Hagia Sophia-moskee. Dat is voor het eerst in 88 jaar, omdat de Hagia Sophia lange tijd een museum was. Tijdens de ramadan vorig jaar vond er in de moskee geen avondgebed plaats vanwege de coronacrisis.

