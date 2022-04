Voor het eerst in decennia vallen de ramadan en de veertigdagentijd deels samen. Dat betekent dat zowel moslims als christenen vasten. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen beide vastenperioden?

Natuurlijk: de vastentijd kan voor iedere moslim en voor iedere christen een persoonlijke betekenis hebben en dus ook op een eigen manier beleefd en ingevuld worden. Toch zijn er een paar algemene overeenkomsten en verschillen.

Een belangrijke overeenkomst is dat in beide religies de vastentijd als bezinningsmoment wordt gezien. Door jezelf bepaalde dingen te ontzeggen, heb je meer ruimte om bezig te zijn met jezelf en God.

Moslims doen dit door tussen zonsopgang en zonsondergang niet te eten, niet te drinken, niet te roken en geen seks te hebben. Zo ontstaat ruimte voor zelfreflectie en bezinning. Ook is er veel aandacht voor gebed en het lezen van de Koran.

Bij de veertigdagentijd is de invulling wat vrijblijvender. Vaak kiezen christenen zelf een gewoonte waar ze bewuster mee om willen gaan. Zo kunnen ze een bepaald soort eten of drinken, zoals vlees of alcohol, laten staan. Tegenwoordig vasten veel christenen ook door te minderen op sociale media. Dit heeft als doel om bewuster om te gaan met jezelf, je medemens, het milieu en God.

Ook doen moslims en christenen deze periode vaak meer aan liefdadigheid. Moslims doen bijvoorbeeld extra donaties of delen voedsel uit, en moskeeën zetten centrale acties op voor het goede doel. Ook voor christenen is de vastentijd een periode van solidariteit, om na te denken over je medemens. Dat kan bijvoorbeeld door tijd of geld te besteden aan een goed doel.

De lengte en periode van de vastenperioden zijn wel verschillend. De ramadan begint officieel op het moment dat de nieuwe maan zichtbaar is. Omdat dit wereldwijd door weersomstandigheden nogal kan verschillen, gaan veel Nederlandse moslims uit van een praktische berekening. Dit jaar is de start voor hen op zaterdag 2 april.

De ramadan eindigt wanneer de nieuwe maan opnieuw zichtbaar is. Dit verschilt jaarlijks en daarom is de ramadan soms een dag langer of korter dan het jaar ervoor. Maar in principe duurt de ramadan ongeveer een maand, dit jaar tot 30 april.

Aan het christelijke vasten doen zowel katholieken als protestanten mee, maar de oorsprong ligt vooral bij de katholieke kerk. Het vasten is gerelateerd aan carnaval: voordat men een periode van bezinning ingaat, is er tijd voor feest. De precieze herkomst is echter onduidelijk.

Na carnaval komt Aswoensdag (dit jaar was dat op 2 maart), de eerste dag van de vastenperiode. Dat duurt tot de zaterdag voor Pasen, Stille Zaterdag (dit jaar op 16 april). Dat zijn 46 dagen, maar omdat op zondagen niet gevast hoeft te worden, zijn er in totaal 40 vastdagen, vandaar de term veertigdagentijd.

Dat de ramadan en de veertigdagentijd deels samenvallen, is redelijk zeldzaam. Het is volgens Trouw sinds 1995 niet voorgekomen. De overlapping zorgt ervoor dat kerken, moskeeën en parochiën gezamenlijke acties opzetten.

Niet alleen de lengte, maar ook de religieuze achtergrond en het doel van de ramadan en de veertigdagentijd verschillen. De ramadan is onderdeel van de vijf fundamentele verplichtingen van de islam. In de Koran staat dat in de negende maand van de islamitische kalender de ramadan plaatsvindt.

Niet alle moslims zijn verplicht om te vasten, zeker niet als het fysieke gevolgen heeft. Zo hoeven zieken, zwangere vrouwen, kinderen tot elf jaar en mensen die op reis zijn niet mee te doen. Maar zij halen het later doorgaans wel in.

Tijdens de veertigdagentijd leven christenen toe naar Pasen, waarbij ze vieren dat Jezus na zijn kruisiging uit de dood is opgestaan.

Beide vastenperioden worden afgesloten met een feest. Na de laatste dag van de ramadan is voor moslims het Suikerfeest. Dan wordt gevierd dat de ramadan voorbij is, vaak met zoete hapjes.

Christenen sluiten de veertigdagentijd af op Stille Zaterdag, de dag dat Jezus gekruisigd werd om te sterven voor de zonden van de mens. Een dag later is het Pasen en vieren christenen dat Jezus weer is opgestaan uit de dood.