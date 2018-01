Kremlin ontraadt Russische boycot Winterspelen Pyeongchang

"Op dit moment is het waarschijnlijk belangrijk om woorden als 'boycot' niet te gebruiken", zei Dmitry Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, woensdag tegen het Russische persbureau Tass.

"We moeten de dialoog met het IOC (Internationaal Olympisch Comité, red.) blijven aangaan. De huidige situatie is lastig, maar dat betekent niet dat we de dialoog zouden moeten opschorten. We moeten blijven praten met het IOC en onze rechten verdedigen, als dat mogelijk is."

In Rusland gaan er steeds meer stemmen op om de komende Winterspelen te boycotten nu meer en meer duidelijk wordt welke Russische sporters niet naar Pyeongchang mogen.

Vanwege het door de staat gestuurde dopingsysteem bij de Winterspelen van Sochi in 2014 mogen alleen 'schoon' verklaarde Russische sporters onder neutrale vlag meedoen in Zuid-Korea.

Lijst

Die 'schone' lijst is officieel nog niet vrijgegeven door het IOC - dat zal op zijn vroegst aanstaande zaterdag gebeuren - maar de Russen hebben de afgelopen dagen zelf al een flink aantal namen naar buiten gebracht van sporters die de olympische beweging niet in Pyeongchang wil hebben.

Een speciaal IOC-panel heeft afgelopen vrijdag bekendgemaakt dat van de 500 door Rusland aangemelde sporters er 111 zijn afgevallen omdat ze een dopingverleden zouden hebben. Bij die afvallers horen onder anderen shorttracker Viktor An en langebaanschaatsers Denis Yuskov en Pavel Kulizhnikov.

Volgens de Russen zullen er nu ook 'schone' sporters niet naar de Spelen mogen. De Russische schaatsbond zei dinsdag in een boze reactie dat het IOC een boycot probeert uit te lokken.

"We zijn zeer teleurgesteld in de ongegronde beslissing van het IOC, die ons doet denken aan een provocatie met als doel om Russische atleten op elke mogelijke manier niet aan de Spelen te laten deelnemen."

Averechts

Mikhail Degtyarev, voorzitter van de sportcommissie van het Russiche parlement, stelde ook dat het IOC zijn land in de richting van een boycot duwt.

"Ik ben persoonlijk geen fan van een boycot omdat ik denk dat het averechts zou werken, maar we moeten onze eer verdedigen", aldus Degtyarev tegen het Amerikaanse persbureau AP. "Dit besluit is de tweede poging - een tirannie - om te proberen een wig te drijven tussen sporters die nog een goede naam hadden."

Peskov roept woensdag op tot kalmte. "Het is belangrijk dat we vasthouden aan een verstandige aanpak, in het belang van onze sporters die de beslissing hebben genomen dat ze mee willen doen aan de Spelen. Iedereen begreep en steunde dat besluit."

De openingsceremonie van de Winterspelen van Pyeongchang is op 9 februari.