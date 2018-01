Snowboardster Dekker strandt in kwalificaties bij wereldbeker in Slovenië

Voor een plek in de knock-outfase moest ze bij de beste zestien zitten. De wedstrijd op de Sloveense piste werd gewonnen door de Tsjechische Ester Ledecka. Zondag staat er nog een afdaling op het programma.

Dekker eindigde een week geleden bij de wereldbekerwedstrijd in het Oostenrijkse Bad Gastein als derde, waarmee ze in principe aan alle eisen heeft voldaan om volgende maand te mogen meedoen aan de Olympische Spelen in Pyeongchang.

Dekker is zeker van de Spelen als ze op 22 januari 2018 in de top twintig van de zogenoemde 'olympic allocation list' staat op de parallelreuzenslalom. Op die lijst bezet ze momenteel de zeventiende plek. Het NOC*NSF beslist maandag of Dekker een olympisch ticket krijgt.

"Zondag sluit de wedstrijdencyclus die meetelt voor de olympische kwalificatieranglijst van de internationale skifederatie FIS. Dekker staat nu in de top twintig en zal dat na de wedstrijd op zondag ook nog staan. Dan is het wachten op definitief uitsluitsel van NOC*NSF", legt technisch directeur Wopke de Vegt van de Nederlandse Ski Vereniging uit aan de NOS.

Vrijdag plaatste Niek van der Velden zich voor de Winterspelen. Het NOC*NSF moet de nominatie van de 17-jarige Brabander maandag nog goedkeuren. Cheryl Maas verzekerde zich vorig jaar al van een olympisch ticket.

De Bruin

Bij het bobsleeën zette Ivo de Bruin in de laatste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen zijn beste prestatie neer. In het Duitse Königssee eindigde de Nederlander in de tweemansbob met remmer Janko Franjic als elfde.

De zege in de laatste wereldbekerwedstrijd ging naar de Duitser Francesco Friedrich en remmer Thorsten Margis. De twee Duitsers waren na twee runs 1,23 seconde sneller dan de Nederlanders. De Duitser Johannes Lochner werd tweede en de Canadees Justin Kripps derde.

Het lukte De Bruin zowel in de tweemansbob als in de viermansbob niet om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.