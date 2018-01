'Olympisch ticket Bos fantastische opsteker voor skeleton in Nederland'

"Ik ben er bijzonder trots op dat Kimberley zich heeft geplaatst en als eerste skeletonner ooit het rood-wit-blauw gaat vertegenwoordigen. En voor de sport is dit natuurlijk ook een fantastische opsteker", zegt Wim Noorman, de voorzitter van de Bob- en Slee Bond Nederland.

Bos zat de afgelopen dagen in spanning of ze door sportkoepel NOC*NSF zou worden afgevaardigd naar Pyeongchang, waar de Spelen volgende maand worden gehouden.

Ze eindigde afgelopen vrijdag in de laatste kwalificatiewedstrijd in Sankt Moritz op een teleurstellende twintigste plaats en zakte daardoor op de wereldranglijst naar de dertiende plaats, één plek te laag voor een ticket naar de Winterspelen in Zuid-Korea.

NOC*NSF meldde dinsdag echter dat Bos wel degelijk voldaan heeft aan de Nederlandse kwalificatie-eis. Ze is op de geschoonde ranglijst van de internationale bond naar de twaalfde plaats opgeschoven door de schorsing van de Russin Elena Nikitina, die vanwege het gebruik van doping bij de vorige Winterspelen in Sochi niet mee mag doen in Pyeongchang.

Beloning

"Waanzinnig", jubelt Bos in een eerste reactie. "Het is echt te gek en een hele eer om straks Nederland te mogen vertegenwoordigen op het onderdeel skeleton. Ik heb hier de afgelopen vier jaar alles voor opzij gezet en ben blij met deze beloning."

"Nu is het op weg naar Pyeongchang. Dat is een baan die me ligt. Ik ben er vorig jaar bij de World Cup als derde geëindigd, dus kom maar op", doelt de Gelderse op haar bronzen plak vorig jaar maart, de eerste Nederlandse skeletonmedaille ooit in de wereldbeker.

Noorman vindt het niet meer dan terecht dat Bos wordt afgevaardigd naar de Spelen. "Kimberley heeft bewezen dat ze mee kan draaien in de wereldtop en heeft zich dit seizoen al drie keer in de top tien van de World Cup genesteld."

"Dat was in Sankt Moritz waarschijnlijk ook wel gebeurd als ze niet ziek was geworden. En bij de wereldbeker in Winterberg begin december kwam ze in een sneeuwstorm terecht."

Le Conté

Joska Le Conté (30), die op de opgeschoonde wereldranglijst op de zeventiende plek staat en daarmee net als Bos aan de internationale kwalificatie-eis heeft voldaan, krijgt geen olympisch ticket door de strengere eisen van NOC*NSF.

Noorman had graag gezien dat Le Conté, die sinds 2008 uitkomt in de wereldbeker en ook in 2010 en 2014 voldeed aan de internationale kwalificatie-eis voor de Winterspelen, ook naar Pyeongchang had gemogen.

"Strikt kijkend naar de regels mag Joska niet mee. Maar wat mij betreft misstaat ze zeker niet in het deelnemersveld van de Spelen. Zij zat ook enkele keren dicht tegen de top tien aan en in skeleton zijn het echt honderdsten die bepalend kunnen zijn voor eremetaal of niet."

De Winterspelen van Pyeongchang beginnen op 9 februari en duren tot met 25 februari. Het skeleton voor vrouwen is op 16 en 17 februari.