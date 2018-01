Ghanese Nederlander Frimpong plaatst zich voor Pyeongchang

"Het is officieel. Met trots kan ik melden dat ik namens Ghana in actie zal komen bij de Winterspelen van 2018", schrijft de 31-jarige Frimpong maandag op Twitter.

Frimpong zal in Pyeongchang de eerste Ghanese skeletonner ooit op de Winterspelen zijn. In 2010 was Kwame Nkrumah-Acheampong de eerste en tot dusver enige Ghanees op de Winterspelen.

De skiër werd in Vancouver 47e op de reuzenslalom. Van de 102 deelnemers haalden er 48 in beide afdalingen de eindstreep.

Medaille

Frimpong, de nummer 99 van de wereldranglijst in het skeleton, moest op geschoonde mondiale ranking in de top zestig staan om zich te kwalificeren voor Pyeongchang en dat is hem na een veertiende en vijftiende plek afgelopen weekend bij de North American Cup in het Amerikaanse Lake Placid gelukt.

"Ik heb mezelf ten doel gesteld om de eerste Afrikaan te worden die een medaille wint op de Winterspelen", zei Frimpong een maand geleden op olympic.org.

"Mijn doel was in eerste instantie om de Spelen van 2022 te halen, maar ik heb mezelf verrast toen ik in 2016 begon met skeleton. Veel coaches zeiden dat ik racete als iemand die al jaren bezig was met de sport."

Atletiek

Frimpong trok in 1994 naar Nederland, waar zijn moeder toen al in de Bijlmer woonde. Dertien jaar later kreeg hij de Nederlandse nationaliteit.

Frimpong wilde in eerst instantie de Olympische Zomerspelen van 2012 halen in de atletiek, de sport waar hij als 15-jarige mee begon. Nadat hij zich niet kwalificeerde voor dat evenement in Londen, richtte de in Kumasi geboren sporter zijn blik op de Winterspelen.

Een poging om in de Nederlandse bobsleeploeg voor de Spelen van 2014 te komen mislukte net, waarna hij verderging als skeletonner onder de vlag van Ghana.

De Olympische Winterspelen van Pyeongchang beginnen op 9 februari.