Zegetocht skiër Hirscher blijft aanhouden, unieke prestatie Italië

Hirscher bleef zijn Noorse rivaal Henrik Kristoffersen, de winnaar van de afgelopen twee jaar in Wengen, bijna een seconde voor op de Zwitserse piste.

De Oostenrijker, die een Nederlandse moeder heeft, schreef de afgelopen weken al de slaloms in Val d'Isère, Madonna di Campiglio, Zagreb en Adelboden op zijn naam. In Wengen was de Hirscher zondag opnieuw een klasse apart.

In beide runs was hij de beste, met 1.45,45 als eindtijd. Het zilver ging zoals zo vaak dit seizoen naar Kristoffersen (1.46,38), André Myhrer uit Zweden eindigde als derde (1.47,17).

Hirscher won dit seizoen ook al drie reuzenslaloms en gaat onbedreigd aan kop in het algemene wereldbekerklassement. Hij is de grote favoriet voor de olympische titel, volgende maand op de Winterspelen in Pyeongchang.

Italiaans podium

In het Oostenrijkse Bad Kleinkirchheim leverden Sofia Goggia, Federica Brignone en Nadia Fanchini een unieke prestatie door voor het eerst voor een volledig Italiaans podium te zorgen op de afdaling.

Goggia was in 1.04,00 met afstand de snelste op de Oostenrijkse piste. Brignone, een dag eerder winnares van de super-G in Bad Kleinkirchheim, gaf ruim een seconde toe, Fanchini bijna 1,5 seconde.

Komende week staan voor de vrouwen wereldbekerwedstrijden in Cortina d'Ampezzo op het programma. In de Italiaanse sneeuw worden twee afdalingen en een Super-G gehouden.