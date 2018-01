Skeletonster Bos houdt na grote teleurstelling hoop op Spelen

"Ik ben van mening dat ik in het deelnemersveld thuishoor en dat ik met alle dames die in de World Cup sleeën kan strijden in Zuid-Korea", zegt Bos in gesprek met NUsport.

De Nederlandse eindigde vrijdag bij de World Cup in het Zwitserse St. Moritz teleurstellend als twintigste, waardoor ze in het wereldbekerklassement van de elfde naar de dertiende plaats zakte.

NOC*NSF heeft als kwalificatie-eis voor de Spelen een plek in de top twaalf, een plek die Bos op zeven puntjes misliep. Haar gedachtes gingen daarom vrijdag nog even naar de wereldbeker van vorige week in Altenberg, waar ze zevende werd op 0,01 seconde van de nummer zes, een verschil van acht World Cup-punten.

"Het is bizar, want het komt er dus eigenlijk op neer dat ik op één honderdste de kwalificatie-eis niet heb gehaald", verzucht de Edese. "Want als ik vorige week één plek hoger was geëindigd, zat ik al goed."

Afwachten

Bos kan nu alleen maar afwachten wat NOC*NSF in de komende dagen gaat beslissen. De Nederlandse sportkoepel heeft een zwaardere kwalificatie-eis dan de internationale standaard en zou Bos alsnog naar de Winterspelen kunnen sturen.

"Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren", aldus de nummer vijf van het EK van vorige maand. "Ik vind ook niet dat het mijn plek is om hier gesprekken over te voeren met NOC*NSF, want ik ben de sporter en niet degene die over dit soort beslissingen gaat."

"Ik hoef ook zeker niet voor mezelf te pleiten, want ik heb al laten zien dat ik goede resultaten neer kan zetten. Vorig seizoen werd ik derde bij de wereldbeker in Pyeongchang en ook dit seizoen ben ik vier keer in de top twaalf geëindigd in de World Cup."

Wim Noorman, de voorzitter van de Bob- en Slee Bond Nederland, zei vrijdag dat hij vindt dat Bos een plekje moet krijgen in de Nederlandse olympische selectie. "Als je Kimberley thuis laat, laat je een medaillekandidaat thuis. Zij heeft vorig jaar bewezen op het podium te kunnen eindigen met haar derde plaats bij de World Cup in Pyeongchang."

"Het veld ligt zo dicht bij elkaar. Alle vrouwen die nu in de top vijftien van het World Cup-klassement staan, zijn allemaal al eens op het podium terecht gekomen."

Verzachtende omstandigheden

Bos wijst zelf op een lijstje verzachtende omstandigheden waar NOC*NSF volgens haar rekening mee zou kunnen houden. Zo was haar matige resultaat in St. Moritz voor een belangrijk deel te verklaren door de ziekte waarmee de Gelderse de afgelopen week kampte.

"De eerste twee bochten hebben me vandaag de kop gekost", zegt Bos. "Ik ben conditioneel momenteel zo slecht, dat ik helemaal uitgeput en duizelig was op het moment dat ik na de start op mijn slee sprong. Toen wist ik even niet meer zo goed wat rechtdoor was."

Bos had bovendien vorige maand bij de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Winterberg de pech dat zij moest starten tijdens een sneeuwstorm, terwijl de meerderheid van haar concurrenten minder last hadden van het weer.

Met een 24e plaats zette ze bij die World Cup haar slechtste resultaat van het seizoen neer. "De weersomstandigheden waren toen echt het euvel."

Nikitina

Een derde mogelijke reddingsboei voor Bos is het feit dat de Russische Elena Nikitina vierde staat in het wereldbekerklassement. "En zij mag niet naar de Spelen omdat ze door het IOC geschorst is voor dopinggebruik in Sochi. Als Nikitina eruit wordt gehaald, sta ik ook in de top twaalf", stelt Bos.

"Er is dus nog hoop, maar ik heb het zelf niet meer in de hand. Ik heb het net niet voor elkaar gekregen om me direct te kwalificeren en dat is erg balen. Want dat had het allemaal een stuk makkelijker gemaakt."

NOC*NSF zal uiterlijk aanstaande dinsdag een knoop moeten doorhakken over het olympische ticket van Bos, die de eerste Nederlandse skeletonner op de Spelen zou kunnen worden.