Plan voor verenigd Koreaans ijshockeyteam bij Spelen Pyeongchang

Roh Tae-kang, de viceminister van sport van Zuid-Korea, vertelde vrijdag aan persbureau Yonhap dat er met Noord-Korea besproken is om een team samen te stellen waarin ook Noord-Koreeanse speelsters zijn opgenomen.

De twee buurlanden, die formeel nog altijd in staat van oorlog verkeren, voerden dinsdag overleg over de Spelen in Zuid-Korea. Er is afgesproken dat Noord-Korea een afvaardiging naar het evenement zal sturen. Er ligt ook een plan op tafel dat beide Korea's onder één vlag het stadion inkomen bij de openingsceremonie op 9 februari.

Het Internationaal Olympisch Comité beslist zaterdag 20 januari onder welke voorwaarden Noord-Korea kan deelnemen, want formeel is het land te laat met de inschrijving. Er zou ook een plan liggen om een tweemansbob met een Zuid- en Noord-Koreaan te laten meedoen.

Berlijn 1936

De laatste keer dat Korea als één natie meedeed aan de Olympische Spelen was in Berlijn 1936. Beide landen marcheerden wel samen onder één vlag het stadion binnen tijdens de openingsceremonies van de Spelen in Sydney 2000, Athene 2004 en Turijn 2006.

De minister van sport van Zuid-Korea liet eerder deze week doorschemeren dat de Noord-Koreaanse delegatie ongeveer vierhonderd mensen telt en zal bestaan uit sporters, officials, supporters en journalisten.