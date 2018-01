Bloemen schaatst op Canadese trials vierde tijd ooit op 10 kilometer

Daarmee bleef de in Leiderdorp geboren stayer een kleine zeven seconden boven zijn eigen wereldrecord uit 2015 in Salt Lake City (12.36,30). Hij scherpte het baanrecord in Calgary aan met drie seconden.

Alleen Sven Kramer was verder ooit nog sneller dan Bloemen dinsdag. De Fries reed in februari vorig jaar op de olympische baan in Guangneung 12.38,89 en klokte in 2007 in Salt Lake 12.41,69.

Kramer (31) hoopt volgende maand voor het eerst olympisch kampioen te worden op de 10 kilometer. In 2006 in Turijn werd hij op 19-jarige leeftijd zevende. Vier jaar later in Vancouver werd Kramer gediskwalificeerd na een verkeerde baanwissel en in 2014 in Sochi moest hij genoegen nemen met zilver achter Jorrit Bergsma.

Belchos

De 31-jarige Bloemen was al zeker van Olympische deelname op de 10 en 5 kilometer. Jordan Belchos bemachtigde op de trials het tweede startbewijs namens Canada op de langste afstand.

De 28-jarige Belchos noteerde 13.22,53 in Calgary. Hij zal in Pyeongchang zijn olympische debuut maken. Ook voor Bloemen wordt het zijn eerste deelname aan de Spelen.

Canada mag tien mannelijke en tien vrouwelijke schaatsers afvaardigen naar de Winterspelen. De definitieve selectie wordt woensdag bekendgemaakt.

De Winterspelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari. De 10 kilometer wordt op 15 februari verreden.

Japan

In Japan was het olympisch kwalificatietoernooi net als in Nederland tussen kerst en oud en nieuw. Inmiddels heeft de schaatsbond van het Aziatische land de definitieve langebaanselectie voor Pyeongchang bekendgemaakt.

Vooral bij de vrouwen heeft Japan een flink aantal medaillekansen, met Noa Kodaira (500, 1000 en 1500 meter) en Miho Takagi (1000, 1500 en 3000 meter).

Bij de mannen mag de 32-jarige Joji Kato, die in 2010 brons won op de olympische 500 meter van Vancouver, starten op de kortste sprintafstand.