Russische vicepremier Mutko vecht levenslange IOC-schorsing aan bij CAS

De 59-jarige Mutko was in 2014 als sportminister nauw betrokken bij het omvangrijke dopingschandaal in Rusland tijdens de Winterspelen in Sochi.

Begin december maakte het IOC op een bijeenkomst op het hoofdkwartier in het Zwitserse Lausanne bekend dat Mutko nooit meer welkom is bij een olympisch evenement.

Die straf voor de bestuurder werd uitgesproken op basis van een rapport van de voormalige Zwitserse president Samuel Schmid, die een commissie leidde die onderzoek deed naar het staatsgestuurde dopingnetwerk in Rusland.

Mutko is daardoor volgende maand niet welkom bij de Winterspelen in Pyeongchang. De huidige vicepremier liet het daar echter niet bij zitten en hoopt dat het IOC zijn straf wil herzien.

Het IOC heeft op zijn beurt geen haast. "Wij nemen de zaak pas na de Spelen in de behandeling, omdat er geen urgentie is", aldus de sportkoepel. Mutko is daardoor volgende maand hoe dan ook niet welkom in Zuid-Korea.

Organisatiecomité

Mutko trad eind vorige maand al terug als voorzitter van het organisatiecomité voor het WK voetbal, dat komende zomer wordt gehouden in Rusland. Bovendien legde hij de voorzittershamer bij de voetbalbond voor een halfjaar neer.

De Olympische Spelen beginnen op 9 februari en duren tot 25 februari. Er zijn alleen dopingvrije Russen onder een neutrale vlag welkom in Pyeongchang.