Noord-Korea stuurt afvaardiging naar Winterspelen Pyeongchang

In Panmunjom, een plaats in de gedemilitariseerde zone, zijn beide landen dinsdag voor het eerst sinds december 2015 officieel met elkaar in gesprek gegaan. Het voornaamste onderwerp op de agenda is deelname van Noord-Korea aan de Winterspelen in februari.

"Noord-Korea heeft voorgesteld om met een grote delegatie naar de Spelen te komen. Het gaat om leden van het nationaal olympisch comité, atleten, fans, kunstenaars, toezichthouders, een taekwondodemonstratieteam en journalisten", zei viceminister van eenwording Chun Hae-sung.

De Noord-Koreaanse delegatie werd vlak voor de gedemilitariseerde zone opgewacht door een aantal opgetogen Zuid-Koreanen. Ze zwaaiden met vlaggen, waaronder die van een herenigd Korea.

Vlag

Behalve deelname van Noord-Korea wil Zuid-Korea wil dat de twee landen gezamenlijk lopen tijdens de openingsceremonie. Dat gebeurde bijvoorbeeld al bij de Winterspelen van 2006 in Turijn toen Noord- en Zuid-Korea samen met de vlag van een verenigd Korea liepen. Ook bereidt Cho een voorstel voor om familieleden te herenigen.

Noord-Korea, dat in een internationaal isolement leeft, ontbrak in het verleden geregeld op de Winterspelen, zo ook vier jaar geleden in Sotchi. Op de Zomerspelen was Noord-Korea de laatste edities wel altijd van de partij.

Formeel heeft tot dusver alleen het Noord-Koreaanse kunstschaatsduo Ryom Tae Ok/Kim Ju Sik aan de kwalificatie-eisen voor Pyeongchang voldaan, maar het IOC heeft het recht meer atleten uit het land toe te laten.

De Winterspelen beginnen op vrijdag 9 februari en duren tot en met zondag 25 februari.