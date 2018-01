Japanse schansspringer Kasai (45) pakt record met achtste Winterspelen

De 45-jarige Kasai deelt het record nu nog met de Russische rodelaar Albert Demchenko, die van 1992 tot en met 2014 onafgebroken in actie kwam op zeven Spelen.

Kasai zelf maakte al de Spelen van 1992, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 en 2014 mee en zal ook op de komende Spelen in februari in Pyeongchang te bewonderen zijn.

De Japanner kreeg zaterdag na zijn 46e plaats in het eindklassement van de Vierschansentournee een uitnodiging van de nationale skifederatie voor het evenement in Zuid-Korea.

Debuut

Kasai veroverde met het Japanse team in 1994 en 2014 respectievelijk olympisch zilver en brons en pakte bovendien vier jaar geleden in Sochi individueel zilver op de grote schans.

Ook in de wereldbeker was Kasai in het verleden zeer succesvol. Hij belandde sinds zijn debuut in 1988 in totaal al 63 keer op het podium, waarvan zeventien keer op het hoogste treetje.

De verwachting is dat bij de Japanse mannen naast Kasai ook de gebroeders Junshiro en Ryoyu Kobayashi, Daiki Ito en Taku Takeuchi hun opwachting zullen maken in Pyeongchang. Op 11 januari wordt de definitieve selectie bekendgemaakt.