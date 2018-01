Chinese schaatsster Shi mist Winterspelen door positieve dopingtest

De 21-jarige Shi werd op 14 december vorig jaar betrapt op het gebruik van het verboden middel, zo maakte de Chinese schaatsbond bekend.

Shi is daarop onmiddellijk uit de Chinese olympische ploeg gezet. De sprintster deed dit seizoen mee aan onder meer de World Cup-wedstrijden in Heerenveen, waar ze op de 500 meter dertiende werd in de B-groep.

De schorsing is een flinke tegenslag voor China, dat spreekt van een "wake-up-call" voor alle atleten die zich voorbereiden op de Spelen. "Er zijn toch nog mazen in de wet", constateert de bond. "Wij zullen meer maatregelen nemen om een nieuw dopinggeval te voorkomen."

China is over vier jaar de gastheer van de volgende Winterspelen, die dan plaatsvinden in de hoofdstad Peking.