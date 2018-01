Skeletonster Bos doet goede zaken in strijd om olympisch ticket

De 24-jarige Bos werd vrijdag zevende in het Duitse Altenberg en steeg daardoor twee plaatsen op de World Cup-ranglijst.

Een plek bij de beste twaalf volstaat voor een olympisch startbewijs. Er staat voor de peildatum op zondag 14 januari nog slechts één wedstrijd op het programma; volgende week vrijdag in het Zwitserse Sankt Moritz.

Bos kende na een zware nacht, waarin ze getroffen werd door het norovirus, een verrassend sterke dag in Altenberg. In haar eerste heat noteerde ze met 59,58 seconden de elfde tijd en in haar tweede run snelde ze naar de zesde tijd (59,50).

Le Conté

Joska Le Conté, de andere Nederlandse deelneemster, werd veertiende in Altenberg. De 30-jarige skeletonster uit Zeist staat nu achttiende in de wereldbekerstand en lijkt de Spelen te kunnen vergeten.

Mocht Bos zich kwalificeren voor Pyeongchang, dan is zij de eerste Nederlandse olympische skeletonner ooit. "Elk kind heeft een droom, en dat was die van mij: ik wilde de Spelen halen", vertelde ze onlangs aan NUsport.

Dekker

Snowboardster Michelle Dekker moet vrezen dat ze de Spelen niet haalt. De 21-jarige Nederlandse overleefde met de 21e plek op de parallelreuzenslalom de kwalificatie niet bij wereldbekerwedstrijden in Lackenhof.

Als Dekker naar de Spelen van Pyeongchang wil, moet ze over ruim twee weken in de top vijftien van de wereldranglijst staan. Als ze erin slaagt bij een wereldbekerwedstrijd bij de eerste acht te eindigden, volstaat een plek bij de eerste twintig. Voor de wedstrijd in Lackenhof was ze 29e.

In 2014 deed Dekker op 17-jarige leeftijd al mee aan de Winterspelen van Sochi. Daar werd ze 22e op de reuzenslalom.