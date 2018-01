Gesprek atletencommissie NOC*NSF en Eurlings over verklaring uitgesteld

Eurlings zou donderdag spreken met de commissie over de kwestie, maar commissievoorzitter Chiel Warners zegt dat deze afspraak is afgezegd. Het is echter onduidelijk wie de afspraak heeft geannuleerd.

"Maar we willen zeker nog dat gesprek voeren en een nieuwe datum prikken'', zegt Warners.

De twee partijen zouden een gesprek voeren over de persverklaring die Eurlings afgelopen zaterdag naar buiten bracht over de mishandeling van zijn ex-vriendin in 2016 en de daarop volgende rechtsgang.

In de verklaring bood hij na tweeënhalf jaar zwijgen alsnog zijn excuses aan voor het "handgemeen" dat plaatsvond tussen hem en zijn ex-vriendin.

Eurlings ligt ondanks de verklaring nog steeds onder vuur. Veel partijen zijn van mening dat hij in het conflict met zijn ex-vriendin niet juist heeft gehandeld. Hij zou bijvoorbeeld onvoldoende stilgestaan hebben bij zijn voorbeeldfunctie als IOC-lid.

'Vertrouwen niet terug'

Volgens de voorzitter van de atletencommissie was de verklaring "een stap in de goede richting, maar het vertrouwen is daarmee niet terug. Wij vinden het van belang in een persoonlijk gesprek van hem te horen hoe het precies zit'', aldus Warners.

De atletencommissie wil op basis van het gesprek een advies uitbrengen aan de sportkoepel over de positie van Eurlings. Wat Warners betreft moet NOC*NSF daarna zo snel mogelijk duidelijkheid brengen over Eurlings, die als IOC-lid automatisch bestuurslid is van de NOC*NSF.

Eerder sprak chef de mission Jeroen Bijl al de wens uit dat er helderheid is voor de Winterspelen in Pyeongchang beginnen. "Dan moet er een streep onder. In Pyeongchang moet het alleen over sport gaan.''