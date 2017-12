Mentel hoopt ondanks zware nekoperatie op tijd fit te zijn voor Paralympics

Een titanium constructie moet ervoor zorgen dat haar nek weer sterk genoeg wordt, zodat de vrees voor een dwarslaesie wordt weggenomen. Vorige week bleek tijdens onderzoek dat haar nekwervel instabiel was geworden, na 24 bestralingen om een tumor onder controle te krijgen.

"Om alsnog te kunnen starten op de Paralympische Spelen in maart 2018 was het de wens van Bibian om de operatie zo snel mogelijk te laten plaatsvinden", laat haar man Edwin Spee weten.

"Als alles goed gaat, zal ze na de operatie nog vier of vijf dagen in het ziekenhuis moeten blijven. We zullen ongeveer na drie weken weer starten met trainen. Bibian en ik zijn vol goede moed dat ze op tijd klaar zal zijn voor de Spelen in Zuid-Korea."

Negende keer

Bij de 45-jarige Mentel werd in de zomer van dit jaar voor de negende keer kanker geconstateerd. In 2014 won ze goud op de snowboardcross bij de Paralympics in Sochi.

De Paralympische Spelen in Pyeongchang zijn van 9 tot en met 18 maart. Een maand eerder, van 9 tot en met 25 februari, worden de Winterspelen gehouden in dezelfde stad.