Olympisch ticket ver weg voor curlers na verlies tegen Duitsland

Duitsland was met 4-3 te sterk voor Oranje. Dinsdag ging de ploeg van skip Jaap van Dorp al met 7-6 onderuit tegen Italië. Duitsland verloor zijn eerste duel nog met 10-7 van China.

De Duitsers namen een voorsprong van 2-0 en 3-1, maar Nederland kwam sterk terug tot 3-3. Met die stand begonnen beide ploegen aan het laatste end. Met de laatste steen maakte Alexander Baumann het beslissende punt voor Duitsland.

Woensdagavond komt de ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt opnieuw in actie. Finland is dan de tegenstander in Pilsen.

Pyeongchang

Later deze week staan er ook nog ontmoetingen met China, Rusland, Denemarken en Tsjechië op het programma voor de nummer zeven van het EK van eind vorige maand in het Zwitserse Sankt Gallen. De twee beste landen van het OKT mogen in februari meedoen in Pyeongchang.

Nederland hoopt in Zuid-Korea te debuteren op de Spelen. Van Dorp, Carlo Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens plaatsten zich bij het EK al wel voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten.