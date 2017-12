Boer blij met speciale ceremonie in Pyeongchang voor zilver uit 2014

Het IOC maakte dinsdag naar aanleiding van de schorsing van Russische sporters bekend dat er een speciale ceremonie komt voor opgewaardeerde atleten.

Boer, die dus één van die sporters is, vindt dat ze met het zilver vier jaar na dato krijgt waar ze recht op heeft. "Als iemand eruit wordt gehaald omdat hij of zij heeft valsgespeeld, dan verdien je dus die zilveren medaille", zegt ze tegen NUsport.

"Als je dat met zo'n speciale ceremonie recht kan zetten, is dat mooi. Ik heb mooie herinneringen aan Sochi. De foto's heb ik bijvoorbeeld nog, die hebben een grote emotionele waarde voor me. Ik heb hier nu een bronzen medaille liggen die eigenlijk niet van mij is."

Boer won in 2014 brons op de 500 meter bij de Winterspelen in Sochi, maar de Russische winnares van het zilver Olga Fatkulina werd onlangs bij hertesten positief bevonden. Vooralsnog is de inmiddels gestopte schaatsster de enige Nederlander die door het schrappen van Russische resultaten een mooiere medaille krijgt.

Familie

De 32-jarige Boer, die in 2016 haar carrière beëindigde, hoopt wel dat er van de ceremonie iets moois gemaakt wordt en dat ze de kans krijgt om met meerdere personen af te reizen naar Zuid-Korea.

"Ik zou het wel extra bijzonder vinden als mijn familie en vriend mee mogen", zegt ze. "Het zou minder leuk zijn als ik er in mijn eentje naartoe moet om de medaille op te halen. Ik wil dat soort momenten graag met dierbaren delen. Dat maakt zo'n moment specialer. Ik hoop dat daar over wordt nagedacht."

"Ik vind het mooi dat het in Pyeongchang gebeurt en niet in een achterafkamertje of op een ijsbaan. Tijdens de Olympische Spelen is het toch speciaal. Daardoor herbeleef je nog een beetje het gevoel van vier jaar geleden."

Holland Heineken House

Boer was overigens al van plan om naar Pyeongchang te gaan, waar ze in het Holland Heineken House als host aan de slag gaat van de atletenruimte en de Olympic Club.

"Samen met Stefan Groothuis ben ik daarvoor uitgenodigd. We moeten het voor de atleten zo goed mogelijk laten verlopen. Als oud-topsporters weten wij hoe je je voelt tijdens de Spelen. Ik kijk ernaar uit om daar tijdens de Spelen aan het werk te gaan."

De Winterspelen in Pyeongchang zijn van 9 tot en met 25 februari.