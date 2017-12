Ter Mors toch als individuele shorttrackster naar Spelen in Pyeongchang

Ter Mors, die zich ook op de langebaan wil kwalificeren, kondigde in september aan na de Spelen te stoppen als shorttrackster en alleen in actie te komen op de relay, maar ze is nu ook opgenomen in de selectie voor de 1500 meter.

De vrouwenploeg wordt naast Ter Mors gevormd door Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Suzanne Schulting en Rianne de Vries. Bij de mannen mogen Daan Breeuwsma, Dylan Hoogerwerf, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat en Dennis Visser zich voorbereiden op de Spelen.

De vijf geselecteerde deelnemers gaan de aflossingsploeg vormen, waarvan er vier in actie komen per race. "Dit is een topteam", vindt bondscoach Jeroen Otter. "De sporters hebben goede prestaties geleverd en zijn dit jaar weer stapje dichter bij de top gekomen. Ik kijk ernaar uit om ons de komende twee maanden optimaal voor te bereiden."

Op 10 januari, na het NK, worden de laatste startplaatsen per afstand verdeeld over de shorttrackers. Het schema is al grotendeels bekend.

Vrouwen

500 meter: Van Kerkhof, Van Ruijven, Schulting.

1000 meter: Van Kerkhof, Schulting, nog in te vullen.

1500 meter: Schulting, Ter Mors.

Mannen

500 meter: Knegt, Hoogerwerf, nog in te vullen.

1000 meter: Knegt, De Laat, nog in te vullen.

1500 meter: Knegt, De Laat.

Debuut

Knegt is met brons op de 1000 meter in Sochi op de Winterspelen van 2014 de enige Nederlander die een olympische medaille veroverde in het shorttrack. De 28-jarige Fries gaat voor de derde keer naar de Spelen.

Breeuwsma (29) deed in 2014 alleen mee aan de relay (vierde plek). De Laat (23), Visser en Hoogerwerf (beide 22) debuteren op de Spelen.

Ter Mors maakt zich na Vancouver 2010 en Sochi 2014 op voor haar derde olympische toernooi. De 27-jarige Enschedese won in Sochi goud op de 1500 meter langebaan en bij de ploegenachtervolging, maar viel bij het shorttrack met een vierde, vijfde en zesde plaats net buiten de prijzen.

Van Kerkhof (27) en Van Ruijven (24) gaan na Sochi voor de tweede keer naar de Spelen. De Vries (27) en Schulting (20) zullen in Pyeongchang hun olympische debuut maken.