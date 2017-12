Russen reageren geschokt op straf IOC voor Spelen in Pyeongchang

"Ik ben simpelweg geschokt door het besluit van het IOC", zegt Alexander Zubkov, voorzitter van de Russiche bobsleebond. "Ik kan de beslissing van president Bach over onze atleten niet geloven."

Dmitry Svishchev, voorzitter van de Russische curlingbond, begrijpt de sanctie evenmin. "Ik beschouw de beslissing van het IOC als onprofessioneel. Ik ben ervan overtuigd dat dit besluit onder grote druk genomen is."

"Iemand wil dat Rusland niet deelneemt aan de Spelen. Beslissingen als deze moeten gemaakt worden op basis van serieus bewijs. Dat bewijs had het IOC niet", aldus Svishchev.

Het IOC besloot dinsdag om het Russisch Olympisch Comité (ROC) met onmiddellijke ingang te schorsen. Alleen Russische atleten die in het verleden nooit op doping zijn betrapt en in aanloop naar de Winterspelen in Pyeongchang meerdere dopingtests ondergaan, mogen onder neutrale vlag deelnemen.

Die maatregelen zijn het gevolg van een staatsgestuurd dopingnetwerk in Rusland. Tijdens de vorige Winterspelen in Sochi werd er op grote schaal gemanipuleerd met dopingtesten van Russische deelnemers.

Pure politiek

IJshockeyinternational Ilya Kovalchuk hoopt ondanks de straf met de Russische ploeg af te reizen naar Pyeongchang. "We moeten naar de Spelen gaan. Een weigering zou betekenen dat we toegeven."

Kovalchuk is niet verrast door het IOC-besluit. "We begrijpen allemaal dat de beslissing van het IOC pure politiek is. Het was duidelijk dat dit zou gebeuren. Maar als de atleten naar Pyeongchang gaan, dan is dat goed voor de eenheid van het land."

"Alle schone atleten moeten gaan. Voor velen zal het hun laatste Spelen zijn. Ze hebben geen andere kans meer op deelname aan een olympisch toernooi", aldus de 34-jarige speler van SKA Sint-Petersburg.

Kranten

De Russische kranten snappen ook niets van het IOC-besluit. "Het IOC heeft een nooit eerder vertoonde beslissing genomen en zijn eigen regels herschreven", oordeelt sportkrant Sport Express.

"Nog nooit is een nationaal olympisch comité wegens een dopingvergrijp geschorst. Nog nooit zijn bij Olympische Spelen sporters met de status 'olympische atleten uit een of ander land' aangetreden. Er waren vluchtelingen, neutrale atleten, maar deze benaming is nieuw."

De krant Kommersant wacht met spanning op een besluit vanuit Rusland over deelname. "Het IOC, dat de dopingcrisis in Rusland heeft onderzocht, heeft als straf voor de onregelmatigheden een van de zwaarst mogelijke straffen, maar niet de allerzwaarste uitgesproken", schrijft het medium.

"Nu wordt met spanning gewacht wie er welkom zijn in Pyeongchang en of onze regering toestemt dat de sporters die gaan kunnen aantreden zonder nationale symbolen. Eerder is aangegeven dat bij zo'n besluit van het IOC Rusland helemaal niet aan de Spelen zal deelnemen."

Op de Spelen van 2014 in Sochi voerde Rusland met 33 plakken het medailleklassement aan. Uit hertesten van urinestalen zijn inmiddels 25 atleten alsnog op doping betrapt. Rusland heeft elf medailles moeten inleveren. De Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang beginnen op 9 februari.