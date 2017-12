Curlingploeg acht deelname aan Olympische Spelen haalbaar

Het team van bondscoach Shari Leibbrandt gaat zondag naar Tsjechië om deel te nemen aan een kwalificatietoernooi.

"Geen twijfel, alles is mogelijk. Dit team heeft veel potentie", zei Leibbrandt in ijshal Silverdome in Zoetermeer. "Kleine, technische dingen gaan straks het verschil maken."

Nederland treft in het Tsjechische Pilsen achtereenvolgens Italië, Duitsland, Finland, China, Rusland, Denemarken en Tsjechië. De beste twee landen mogen in februari meedoen aan de Spelen in Pyeongchang in Zuid-Korea.

Jaap van Dorp, de captain van de ploeg: "Het is moeilijk om te zeggen hoeveel procent kans we hebben. We moeten de beste curlingweek tot nu toe neerzetten."

Hoog niveau

Tot een paar jaar terug speelde Nederland geen grote rol in curling. Eind 2016 telde de Nederlandse bond slechts 141 leden. Nu lukt het de mannenploeg vaak wel zich te meten met sterke landen. Zo won Oranje op het EK van titelverdediger Zweden.

Van Dorp: "Het complete pakket is beter. We hebben meer middelen, betere begeleiding en meer mogelijkheden. Mede daardoor spelen we nu meer toernooien op hoog niveau, worden we vaker getest en hebben we meer tegenstand."

"Daar leren we veel van. Het niveau van onze tegenstanders bij het kwalificatietoernooi is gelijk aan dat van ons. We kunnen ons plaatsen."

Het OKT in Pilsen begint dinsdag en duurt tot en met zondag.