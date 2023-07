Raad jij de Nederlandse stad van de dag?

Op NU.nl vind je deze week het nieuwe spel 'Raad de stad'. Hij is nog niet perfect, maar we zijn nu al benieuwd wat jij van deze puzzel vindt. Laat via de vragenlijst onder het artikel of via de NUjij-reacties je mening of ideeën achter.

Hoe werkt dit? Typ jouw antwoord, selecteer hem uit de lijst en kijk of het klopt.

Je krijgt 5 pogingen en heb je het fout dan krijg je extra informatie om de stad van de dag te vinden.

In dit spel vind je alleen Nederlandse plaatsen. We zijn benieuwd naar je mening over dit spel. Laat het weten via de NUjij-reacties of via deze vragenlijst. Alvast bedankt!