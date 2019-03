De VVD heeft volgens de exitpoll de meeste stemmen behaald in de provincie Noord-Brabant. De eerste resultaten laten zien dat de partij 15,9 procent van de stemmen binnen heeft gesleept. Forum voor Democratie eindigt als tweede.

Dit is de uitslag van de exitpoll die door Ipsos in opdracht van NOS is gehouden in de provincie Noord-Brabant. Een exitpoll is geen officiële uitslag maar een peiling op basis van het stemgedrag van kiezers.



De VVD blijft volgens deze uitslag de grootste partij, op de voet gevolgd door Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet wint 14,1 procent van de stemmen, goed voor acht zetels. VVD blijft nipt de grootste met tien zetels.



VVD, CDA, SP, PVV, D66 en PvdA verliezen in Noord-Brabant procentpunten ten opzichte van vier jaar geleden. GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, LOKBRA en FVD boeken winst. VVD lijkt dus de grootste te blijven in Noord-Brabant.



Dit jaar deden zestien partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Brabant.



