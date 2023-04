Goed gesprek Timmermans en Van der Plas, maar stikstofuitstoot moet sowieso omlaag

Het bezoek van Eurocommissaris Frans Timmermans aan BBB-leider Caroline van der Plas in Den Haag heeft "een goed gesprek" opgeleverd. Van der Plas wilde eens van 'Brussel' zelf horen wat wel en niet mogelijk is met het stikstofbeleid. Eén boodschap benadrukte Timmermans wel: "linksom of rechtsom" moet de stikstofuitstoot omlaag voor natuurherstel.

Voor Van der Plas was het gesprek met Timmermans een bevestiging van wat haar partij volgens haar al tijden uitdraagt: je moet goed voor de natuur zorgen en waar sprake van achteruitgang is, moet je direct maatregelen nemen.

"Welke maatregelen dat zijn, is aan de lidstaten", zei Van der Plas, nadat zij zo'n anderhalf uur met de Eurocommissaris in een zaaltje in het Kamergebouw had gesproken. Natuurherstel hoeft dus niet alleen via stikstofmaatregelen, benadrukte Van der Plas. "Het belangrijkste wat ik heb meegekregen, is dat Brussel niet altijd nee zegt. Althans, niet altijd."

De BBB-leider is gesterkt in het idee dat haar nota, die uiteindelijk tot een stikstofwet moet leiden, een andere, betere weg uit de stikstofimpasse is. Daarin wordt niet gestuurd op stikstofreductie, maar op natuurherstel. "Stikstof is daar een onderdeel van", zegt Van der Plas.

'Stikstof speelt cruciale rol bij natuurherstel'

Even later stond Timmermans de verzamelde pers te woord. Hij noemde het "bemoedigend" dat BBB zich aan de Europese wet- en regelgeving wil houden. Dat de partij de route van het kabinet niet de juiste vindt, is een ander verhaal. Timmermans wil zich ook niet mengen in die discussie. "Ik heb daar geen oordeel over."

Over de nota van BBB, die de partij samen met JA21 heeft geschreven, is Timmermans redelijk positief. "Daar zit veel degelijk werk in." Brussel is ook "graag bereid" om informatie aan te leveren als die wens er vanuit Den Haag is.

Maar Timmermans belangrijkste boodschap was dat er snel maatregelen nodig zijn, zodat natuurgebieden niet verder verslechteren en op termijn misschien wel verbeteren. "Stikstof speelt daarbij een cruciale rol. Hoe je er ook naar kijkt."

Van der Plas ergert zich in debatten vaak aan het argument van het kabinet dat er niets in Brussel valt te regelen voor mildere stikstofregels. Vooral minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) benadrukt dat Nederland al te vaak Europese agrarische regels aan de laars lapt en er daarom geen ruimte voor coulance meer is.

"De boodschap is keer op keer heel helder: eerst leveren, eerst laten zien dat je het echt gaat doen", zei Van der Wal in november tijdens een debat over de kansen in Brussel. "We leveren al jaren niet. We bungelen echt onderaan lijstjes als het gaat om de staat van de instandhouding van onze natuur."

1:50 Afspelen knop Timmermans wil BBB helpen: 'Maar stikstof blijft probleem'

'Ga die domme krullenbol even vertellen hoe regels in elkaar zitten'

De aanloop naar de ontmoeting verliep wat stekelig. Toen Van der Plas had uitgesproken dat zij met Timmermans in gesprek wilde over het Europese milieubeleid, antwoordde de Eurocommissaris dat zij "van harte welkom" is. "We gaan dan precies hetzelfde doen wat we al eerder hebben gedaan bij ambtenaren, namelijk uitleggen wat de Europese regels zijn", zei Timmermans in maart tegen de NOS.

Van der Plas reageerde daar weer een aantal dagen later geïrriteerd op. "Het komt op mij over van: ik ga die domme krullenbol even vertellen hoe die regels in elkaar zitten", zei ze in WNL Op Zondag. Van die ergernis was dinsdag in ieder geval niets terug te zien.

Er is te veel stikstof in de Nederlandse natuur. De agrarische sector heeft daar een groot aandeel in. De rechter oordeelde in 2019 dat het Nederlandse stikstofbeleid niet zorgt voor een betere natuur en dus moest het roer rigoureus om.

Noodwet niet voldoende voor natuurherstel en bouw

Sindsdien zijn meerdere onderzoeken van onder anderen Johan Remkes verschenen. Mede op basis daarvan kwam er een noodwet, maar er is meer nodig voor natuurherstel in kwetsbare gebieden en om de bouw van woningen en wegen weer op gang te krijgen.

In de nog te behandelen nieuwe stikstofwet staat dat minimaal 74 procent van de beschermde natuurgebieden in 2030 in gezonde staat moet zijn of in ieder geval niet verder mag verslechteren. Dat komt overeen met ongeveer de helft minder stikstofuitstoot in dat jaar.

Ook staat er in de wet dat het kabinet voorbereidingen treft om een "verplicht instrumentarium" in te zetten als dat nodig is. Oftewel: onteigening van boeren als vrijwilligheid te weinig oplevert.