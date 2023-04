Kabinet overleeft stikstofcrisis voor nu, maar is vertrouwen oppositie kwijt

Blijft de deadline voor een halvering van de stikstofuitstoot op 2035 staan of wordt die vervroegd naar 2030? Dat is nog steeds onduidelijk, ook na het tweede debat over het verzet van het CDA tegen het eigen stikstofbeleid. Wel is het helder dat de relatie tussen kabinet en oppositie verder verzuurt. Dat bleek woensdag uit de grote steun voor de motie van wantrouwen.

Het kabinet kwam ook woensdag nog niet met de duidelijkheid waar de oppositie om vroeg. Het coalitieakkoord staat, benadrukte premier Mark Rutte. Maar later op de avond herhaalde vicepremier en CDA-leider Wopke Hoekstra dat het stikstofbeleid voor zijn partij "niet te dragen" is.

Die tegenstrijdige conclusie over het stikstofbeleid werd afgelopen zomer ook al getrokken, toen Hoekstra in een interview het stikstofdoel van 2030 als "niet heilig" bestempelde.

GroenLinks diende woensdag een motie van wantrouwen in tegen het kabinet. Die werd gesteund door de partijen PVV, PvdA, SP, PvdD, Denk, Groep Van Haga, JA21, Volt, BBB en Pieter Omtzigt.

Die partijen zijn bij elkaar goed voor 62 zetels. Maar door de hoofdelijke stemming na middernacht, waar niet alle Kamerleden bij aanwezig waren, was de officiële uitslag 59 voor en 76 tegen.

Stilte voor de storm

Het kabinet heeft de storm voor nu doorstaan. Coalitiegenoten D66 en CDA naderen elkaar niet op het punt van de stikstofdeadline, maar spelen de kwestie niet verder op. Het debat over de verkiezingsuitslag duurde woensdag de hele dag en avond.

De provincies, waar nu de colleges worden gevormd, moeten met hun stikstofplannen wel rekening houden met '2030'. Dat staat in de richtlijnen vanuit de Rijksoverheid. Doen zij dit niet, maken ze geen aanspraak op de miljarden die in Den Haag klaarliggen om het stikstofbeleid mee te financieren.

De BBB, de partij die in alle provincies de grootste werd, is faliekant tegen die deadline. Voor het CDA was de overwinning van BBB een belangrijke reden om de stikstofalinea in het coalitieakkoord aan te willen passen.

Een definitief besluit daarover nemen de christendemocraten pas als de provincies hun plannen gereed hebben en er een landbouwakkoord met de sector ligt.

1:33 Afspelen knop Rutte: 'We willen stikstofaanpak juist versnellen'

Dreun van jewelste

De uitstel van het CDA wringt, vinden ze bij de oppositie. Woede werd afgewisseld met frustratie bij de pogingen om duidelijkheid te krijgen. Niet alleen bij de partijen die graag de deadline naar voren willen halen, zoals de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Ook op rechts klonk de roep om helderheid voor de provincies. Het liefst binnen een paar weken.

Maar de CDA'ers denken niet dat zij binnen afzienbare tijd aan de heronderhandelingen willen beginnen. Voor de zomer wordt daar een besluit over genomen, is de verwachting.

Binnen het kabinet kan Rutte daarmee leven. Kaag benadrukt dat haar partij koers houdt, ook wat betreft het stikstofbeleid.

Een rommeltje, vond zo'n beetje de gehele oppositie, waarna de motie van wantrouwen werd ingediend. In de Tweede Kamer kwam het kabinet niet in gevaar, maar als de stemming naar de Eerste Kamer wordt doorvertaald, vooral in de nieuwe samenstelling, is het een dreun van jewelste.

Kabinet dreigt vleugellam te raken

De kabinetspartijen hadden al geen meerderheid in de Eerste Kamer. Het tekort aan zetels is door de verkiezingsuitslag alleen maar opgelopen in de senaat.

Tot nu toe werd steeds rekening gehouden met de mogelijkheid dat de coalitie in de senaat afspraken kan maken over bijvoorbeeld de klimaat- en stikstofplannen. Dat zou dan met de linkse oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en misschien Volt moeten gebeuren. Op andere dossiers is een route via BBB en JA21 weer denkbaar.

Het is de vraag in hoeverre oppositiepartijen nu nog een constructieve houding zien zitten. "De kiezers willen een andere koers en een ander beleid", zei BBB-voorvrouw Caroline van der Plas.

Voor de korte termijn is deze crisis geparkeerd, maar het kabinet moet oppassen niet vleugellam te raken.