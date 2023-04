Rutte benadrukt begrip te hebben dat CDA pas later wil praten over stikstof

Delen via E-mail

Premier Mark Rutte heeft opnieuw gezegd te begrijpen dat het CDA pas over een aantal maanden weer wil onderhandelen over de stikstofplannen.

Rutte zei afgelopen vrijdag al dat hij begrip had voor het standpunt van het CDA. Woensdag herhaalde hij dat tijdens het Kamerdebat over de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten. Daarin gaat het vooral over de stikstofplannen van het kabinet.