Coalitiegenoten D66 en CDA op ramkoers vanwege stikstofdeadline

Coalitiepartijen D66 en CDA worden het niet eens over de stikstofplannen van het kabinet. Laatstgenoemde partij wil opnieuw onderhandelen over de deadline voor halvering van de stikstofuitstoot. D66 ziet dat niet zitten.

"Ik zie geen alternatief voor een andere deadline om weer te kunnen bouwen, natuur te herstellen en de economie van het slot te halen", zei D66-fractievoorzitter Jan Paternotte woensdag tijdens het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen.

Daarover verschillen de coalitiepartijen van mening. Want iets later in het debat zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma hierover: "Mijn stelling is dat dat wel kan."

Het debat van woensdag is uniek, want er werd niet eerder over de uitslag van Provinciale Statenverkiezingen gedebatteerd. Maar het stikstofbeleid staat al langer centraal in verhitte discussies tussen de oppositie en de coalitie, maar ook in discussies tussen de coalitiepartijen onderling.

Het CDA voelt zich door de enorme verkiezingswinst van BBB gesterkt in zijn gedachte om de afspraken over stikstof in het coalitieakkoord aan te passen. De BBB van Caroline van der Plas is de meest uitgesproken tegenstander van dit beleid in het algemeen, en de voorgenomen deadline van 2030 in het bijzonder.

CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra verzocht het kabinet vorige week opnieuw te onderhandelen over het stikstofbeleid, maar hij wil eerst wachten op de plannen van de provincies. Die zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering.

Dat gebeurt in principe binnen de kaders van de huidige wet, waarin de deadline op 2035 staat. In een nog te behandelen nieuwe stikstofwet wordt die deadline vijf jaar naar voren gehaald.

'Ligt zware verantwoordelijkheid bij CDA'

Een gesprek met het CDA over aanpassing van het beleid kan D66 niet weigeren, zei Paternotte. "Er ligt dan een heel zware verantwoordelijkheid om te laten zien hoe je het dan wel moet doen."

Over andere zaken zijn volgens Paternotte compromissen te sluiten. Maar dat is volgens de D66'er nu niet mogelijk, omdat de deadline van 2030 wordt geadviseerd en onderbouwd door de wetenschap. Ook Johan Remkes, die voor het kabinet meerdere adviezen over stikstof schreef, raadt aan '2030' op te nemen in nieuw beleid. Hij voegde daar wel twee ijkmomenten aan toe waarmee uitstel mogelijk wordt.

Paternotte: "Ik ben heel benieuwd naar iets beters waarbij we er nog steeds voor zorgen dat de natuur herstelt, de bouw weer op gang komt en de economie van het slot kan. Maar ik zeg heel eerlijk: ik zie het niet."

Volgens Heerma is die deadline niet zo belangrijk. Wat de CDA'er belangrijker vindt, is dat op dit moment in de praktijk onvoldoende stikstofreductie plaatsvindt. Daardoor verliest de overheid volgens hem rechtszaken waarbij bouwvergunningen worden afgegeven.

Heerma: "Dus zul je stikstofreductie moeten realiseren. De discussie over en de weerstand tegen een jaartal is een sta-in-de-weg."

VVD houdt zich op de vlakte

De VVD - de grootste coalitiepartij - hield zich op de vlakte. De partij staat achter de afspraken over stikstof in het coalitieakkoord en de ijkmomenten die Remkes daar later aan toevoegde. VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sophie Hermans wilde verder niet vooruitlopen op de wens van het CDA om eventueel opnieuw te onderhandelen.

"Ik ben voor de algemene regel dat we het gesprek aan moeten gaan als een partij ergens over wil praten", zei Hermans. Voor haar partij is het belangrijk dat de natuur herstelt, dat er weer gebouwd kan worden en dat de PAS-melders geholpen worden. Dat zijn de ondernemers die dachten onder het oude stikstofbeleid zonder vergunning te kunnen ondernemen, maar feitelijk illegaal werden toen dat beleid in 2019 door de rechter van tafel werd geveegd.