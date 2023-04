Verenigde oppositie vernietigend over kabinet in debat over verkiezingsuitslag

Oppositiepartijen hebben woensdag tijdens het debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen geen goed woord over voor het kabinetsbeleid. Partijen sommen op wat er in hun ogen allemaal fout gaat. Sommige willen dat het kabinet aftreedt. "Er is onvrede, onrust en polarisatie", zegt BBB-leider Caroline van der Plas.

"Waarom zit u er eigenlijk nog?", zegt PVV-voorman Geert Wilders richting Vak K, het deel in de Kamer waar de bewindslieden zitten. In dit geval zijn dat premier Mark Rutte en de drie vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten.

Het kabinet heeft volgens Wilders "een dieprode kaart" gekregen bij de verkiezingen. "Dan moet je van het veld af."

Met veel moeite steunden coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie een door de oppositie aangevraagd debat over de verkiezingsuitslag. Alle coalitiepartijen verloren flink in de provincies, waarvan vooral de grote winnaar BBB profiteerde.

"Kiezers hebben een streep in het zand gezet met de monsterzege van BBB", zei Van der Plas. Er gaat volgens haar veel fout in het land - van de problemen tijdens de coronacrisis tot de onrust onder boeren vanwege de stikstofregels. Van der Plas: "Het is te veel om op te noemen. Los het op, of stap op."

GroenLinks-leider Jesse Klaver kwam met eenzelfde oproep.

'Meest chaotische persconferentie aller tijden'

Veel onvrede bij de oppositie komt ook voort uit de chaotische persconferentie van vrijdagavond laat. Rutte, Kaag, Hoekstra en Schouten probeerden na meerdere overleggen de verkiezingsuitslag te analyseren. Vooral de stikstofplannen, waarbij de deadline om de uitstoot te halveren naar voren wordt gehaald van 2035 naar 2030, ligt onder vuur.

Het CDA wil hier opnieuw over onderhandelen, D66 niet. Het compromis is dat Hoekstra de afspraken hierover in het coalitieakkoord pas wil aanpassen zodra de plannen van de provincies bekend zijn en het landbouwakkoord is gesloten.

Rutte had het over "versnellen" van het stikstofbeleid, maar het is onduidelijk wat dan precies wordt versneld.

"We zagen de meest chaotische persconferentie aller tijden", zegt Wilders daarover. "Alleen maar om nog even aan de macht te blijven." PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken vindt het een "Haagse oplossing" die "de kabinetscrisis alleen enkele weken heeft uitgesteld."

Oppositie die samen optrekt is een zeldzaamheid

De oppositiepartijen werken in dit debat nauw samen. Ze eisen duidelijkheid van het kabinet. Voor het debat kwamen de leiders van onder meer BBB, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren, JA21 en SGP samen in de werkkamer van Kuiken.

"De oppositie is verenigd vandaag", zegt JA21-leider Joost Eerdmans in het debat. Het overleg is uitzonderlijk. Meestal steken de verschillende oppositieleden hun eigen verhaal af, zonder echt oog te hebben voor elkaar. Met vijftien oppositiefracties is er dan al snel een versplinterd verhaal.