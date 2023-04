Klaver: 'Kabinet krijgt van ons niet maanden de tijd voor stikstofoplossing'

GroenLinks-leider Jesse Klaver waarschuwt het kabinet dat het met concrete plannen moet komen om de stikstofproblemen op te lossen. Ook wil hij nu weten of het coalitieakkoord wordt opengebroken, en niet pas over een paar maanden. Dat zegt Klaver in gesprek met NU.nl. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten.

Net zoals veel andere oppositieleiders heeft Klaver met verbazing gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en de drie vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) van afgelopen vrijdag.

Het CDA wil de kabinetsplannen rond stikstof aanpassen. Dat was de uiteindelijke uitkomst na drie besloten bijeenkomsten. Centraal staat de vraag of het doel om de stikstofuitstoot te halveren wordt vervroegd van 2035 naar 2030. Vooral CDA en D66 staan hier lijnrecht tegenover elkaar.

"Die persconferentie was hallucinant", zegt Klaver. "Regeer of stap op!"

U hebt dit debat aangevraagd omdat u van het kabinet duiding wilt over de verkiezingsuitslag. Waarom?

"Het is goed om te weten wat de kiezer heeft gezegd. Vooral als het gaat over stikstof. Dat is een heet hangijzer. Ik wil weten wat het kabinet nu gaat doen."

"Na maanden van stilstand sinds het interview van Hoekstra (CDA-leider, red.) in augustus, had ik op duidelijkheid gehoopt. Maar toen kwam de persconferentie van afgelopen vrijdag. In plaats van helderheid is alles juist onduidelijker geworden."

Had u een oplossing verwacht?

"Een oplossing of een realistische route. Als het kabinet had gezegd: we breken het coalitieakkoord open en we hebben daar even de tijd voor nodig, dan had ik dat begrepen."

"Nu hoor ik: we gaan vertragen én versnellen. Het regeerakkoord wordt opengebroken, maar pas over twee of drie maanden. Zoveel onduidelijkheid zag ik echt niet aankomen."

"Ik weet nog steeds niet wat er is afgesproken. Dat is een groot probleem. Er wordt gewacht op plannen uit de provincies, maar die werken binnen de kaders van de overheid. Er is geen duidelijkheid."

Is dit niet iets tussen het kabinet en de provincies?

"Ik wil dat het land wordt geregeerd. Dat gebeurt nu niet. Ik wil het kabinet best de tijd geven om tot inhoudelijke oplossingen te komen, maar nu wordt de hete aardappel alleen maar vooruitgeschoven zodat het kabinet niet in gevaar komt. Macht als doel."

"Ik weet niet of D66 en CDA bereid zijn te bewegen op de stikstofdoelstellingen. Daarom duwen ze de bal maar vooruit. Dat is precies wat Nederland niet nodig heeft."

Is er sinds de zomer iets veranderd?

"Ze hebben Johan Remkes gevraagd te bemiddelen. Hij zei: 2030 blijft het doel om de stikstofuitstoot te halveren en je hebt twee evaluatiemomenten. Iedereen kon zich daar in vinden. Opeens is dat weer een probleem. Dat kan niet. Stikstof bedreigt onze natuur, onze economische vooruitgang en onze woningbouw."

Komt dat allemaal aan op vijf jaar?

"Hoe langer je wacht, hoe slechter het wordt. In de huidige wet staat 2035. Op basis daarvan worden er geen vergunningen verleend."

In de nieuwe stikstofwet, die nog naar de Tweede Kamer moet, staat het doel op 2030. Steunen jullie die?

"De nadruk ligt te veel op alleen de boeren. We willen ook aandacht voor de industrie, luchtvaart en wegverkeer. De kritiek van de boeren snappen we. Voordat wij debatteren over die nieuwe wet, wil ik eerst van het kabinet weten waar zij staan. Dat is het grote probleem."

"Er is geen eenheid van kabinetsbeleid. De ene minister zegt: We hebben de pauzeknop ingedrukt en gaan even niets doen. Een ander zegt: We gaan nog sneller werken dan we al deden. Het kan niet allebei waar zijn. Je wordt er bijna moedeloos van."

Vertrouwt u erop dat deze coalitie en dit kabinet de problemen rond stikstof nog kunnen oplossen?

"Daar heb ik grote twijfels over. Als het kabinet denkt dat zij van de oppositie maanden de tijd krijgt voordat er wordt begonnen aan een oplossing, dan hebben ze het echt mis."

"Ik wil nu weten of het regeerakkoord wordt opengebroken. Niet of dat misschien over een paar maanden gebeurt. Je wilde vooruitgang, wat we krijgen is stilstand."

"De kabinetsbrief die we afgelopen vrijdag kregen is een soort samenvatting van al bestaande rapporten. Die heb ik zelf ook wel gelezen. De overheid is verdwenen voor heel veel mensen, dáár komt het wantrouwen vandaan."

"De afgelopen jaren zijn vooral in plattelandsgemeenten 130 politiebureaus verdwenen, 700 basisscholen, 1.500 bushaltes, 20 procent minder zwembaden."

"Kom niet met loze woorden en citaten uit rapporten als je het vertrouwen wilt terugwinnen. Hoeveel politiebureaus komen er terug? Hoeveel bushaltes? Welke streekziekenhuizen worden er weer geopend? Zo concreet moet je het maken en dat doet het kabinet niet."

Als het kabinet antwoorden op die vragen had, dan waren die wel gegeven. Neemt u in het debat genoegen met minder?

"Ik wil op al deze vragen antwoorden. Ik neem geen genoegen met minder. We werken niet mee aan de levensduur van dit kabinet omdat ze alleen maar op het pluche willen blijven zitten."