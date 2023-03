Kabinet sluit broos akkoord, CDA mag heronderhandelen over stikstofbeleid

Het kabinet heeft een broos akkoord gesloten voor de impasse die is ontstaan in het stikstofbeleid. Er wordt gewacht op de plannen van de provincies waar de BoerBurgerBeweging (BBB) als grote winnaar mag beginnen met het vormen van provinciebesturen. Het CDA mag afhankelijk van die uitkomsten heronderhandelen, maar het is niet gezegd dat D66 hierin meegaat.

"Het CDA heeft de andere drie coalitiepartijen laten weten te willen heronderhandelen over de stikstofafspraken in het coalitieakkoord", staat in de kabinetsbrief die vrijdagavond naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het draait met name om het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Zo hebben coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU dat afgesproken in het coalitieakkoord. Nu staat de deadline nog op 2035.

Premier Mark Rutte (VVD) en vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) hebben deze week drie keer urenlang gesproken over wat de verkiezingswinst van BBB betekent voor het kabinetsbeleid. Vooral voor het stikstofbeleid, want de partij van Caroline van der Plas is een van de meest uitgesproken tegenstanders van de stikstofplannen.

Voordat er wordt heronderhandeld, wil het kabinet eerst weten wat er uit de onderhandelingen in de provincies komt. Daar is BBB nu aan zet om provinciebesturen te vormen.

Als provincies met een andere deadline dan 2030 komen, dan kan dat ook in de kabinetsplannen worden aangepast. "Daar zal je over moeten praten", zei Rutte.

Het is dus niet gezegd dat de coalitieafspraken ook daadwerkelijk worden opengebroken, dat is afhankelijk van de plannen waarmee de provincies komen.

CDA wil al langer tornen aan '2030'

Het is ook niet gezegd of D66 zich hier dan bij neerlegt. "Wij zullen als D66 een eigen afweging maken wat wij op dat moment ervan vinden", zei Kaag in een toelichting.

Een pas op de plaats is nodig, omdat vooral CDA en D66 het oneens zijn over hoe het stikstofprobleem moet worden aangepakt. D66 heeft dat nooit zien zitten, CDA wil al langer tornen aan '2030'. Tot nu toe lag er geen officieel verzoek, maar dat is nu veranderd.

Met deze oplossing is er in ieder geval tijd gekocht. Het blijft onduidelijk of de partijen zich neerleggen met het al dan niet aanpassen van de stikstofplannen.

Meer nodig voor Groningen en toeslagenschandaal

Dinsdag kondigde Rutte de kabinetsbrief aan met daarin de bespiegelingen op de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten.

Het moet beter op grote dossiers zoals de aardbevingsschade in Groningen en de afwikkeling van het toeslagenschandaal, zei Rutte dinsdagnacht na beraad met de top van het kabinet.

Donderdagnacht werd er opnieuw overlegd, maar toen kwam er na uren beraad geen mededeling.

Het stikstofdossier ligt gevoelig in de coalitie. Het CDA wil al langer aanpassingen. Het doel van halvering in 2030 is voor de christendemocraten "niet heilig", zei Hoekstra al afgelopen zomer. Een verzoek tot aanpassing bleef alleen tot vandaag uit.

Daar tegenover staat D66 die niet langer wil treuzelen met maatregelen. Daarvoor is de natuur in een te slechte staat, vinden ze. En ook moet er weer 'stikstofruimte' komen om huizen te kunnen bouwen. Die patstelling is er al langer, maar is geëscaleerd sinds de verkiezingswinst van BBB.