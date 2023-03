Kabinet heeft tijdelijke oplossing gevonden voor stikstofimpasse

Het kabinet lijkt een tijdelijke oplossing te hebben gevonden voor de impasse die is ontstaan in het stikstofbeleid. Door de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Staten staan de stikstofplannen onder druk.

Het kabinet last een pauze in, meldt NOS vrijdagavond. Er wordt weinig gedaan totdat de onderhandelingen in de provincies onder leiding van BBB zijn voltooid, aldus de omroep.

Een pas op de plaats is nodig omdat CDA en D66 het oneens zijn over hoe het stikstofprobleem moet worden aangepakt.

De top van het kabinet vergadert onder leiding van Rutte al uren over wat de verkiezingsuitslag betekent en wat de consequenties daarvan zijn.

Ook vicepremiers Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Carola Schouten zijn aanwezig. Om 20.00 uur geeft Rutte een persconferentie.

Dinsdag kondigde Rutte een kabinetsbrief aan met daarin de bespiegelingen op de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten. De BBB werd in iedere provincie de grootste, het is de vraag wat het kabinet daarmee moet.

Maar daar is het kabinet het nog niet over eens, blijkt uit de lange vergadering vrijdag.

Het moet beter op grote dossiers zoals de aardbevingsschade in Groningen en de afwikkeling van de toeslagenaffaire, zie Rutte dinsdagnacht na beraad met de top van het kabinet. De premier stipte ook het stikstofbeleid aan. Dat moest zo snel mogelijk in gang worden gezet.

Donderdagnacht werd er opnieuw overlegd, maar toen kwam er na uren beraad geen mededeling.

Met name het stikstofdossier ligt gevoelig in de coalitie van VVD, D66, CDA en CU. Vooral het CDA wil aanpassingen ten opzichte van het coalitieakkoord. Het doel, halvering van de stikstofuitstoot in 2030, is voor de christendemocraten 'niet heilig'.

Daar tegenover staat D66 die niet langer wil treuzelen met maatregelen. Daarvoor is de natuur in een te slechte staat, ook moet er weer 'stikstofruimte' komen om huizen te kunnen bouwen.