Rutte na kabinetsberaad nog weinig concreet: 'Je kunt niet de perfecte analyse maken'

Premier Mark Rutte heeft nog niet precies kunnen uitzoeken waarom de coalitiepartijen zoveel stemmen hebben verloren met de Provinciale Statenverkiezingen. Wel erkent hij dat er verbeteringen moeten komen op een aantal grote dossiers zoals de schadeafhandeling van de bevingen in Groningen, het toeslagenschandaal en het stikstofbeleid. Maar welke verbeteringen precies, blijft onduidelijk.

"Je kunt niet de perfecte analyse maken", zei Rutte dinsdagavond na afloop van een speciaal ingelast beraad met de top van het kabinet in het Torentje over de verkiezingsuitslag.

Ook vicepremiers Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (CU) waren aanwezig, maar zij stonden na afloop van het gesprek de pers niet te woord.

Rutte wil zo snel mogelijk aan de slag met het stikstofbeleid zodat er ruimte komt voor boeren, de natuur en de bouw. Hij wilde niet zeggen of het stikstofdoel, een halvering van de uitstoot in 2030, nog steeds op tafel ligt. Dat lijkt een twistpunt in de coalitie, maar volgens Rutte is het daar niet over gegaan.

Het coalitieakkoord wordt dan ook niet opengebroken."Dat was niet het soort gesprek dat we voerden. Maar wel hoe we op korte termijn een aantal zaken kunnen verbeteren." Volgens de premier stonden de partijleiders niet tegenover elkaar. "Er was een goede sfeer."

'Is de politiek er nog voor ons?'

De kabinetsleden bespraken volgens Rutte ook de meer fundamentele vraag of de politiek er nog voor iedereen is. Dan gaat het volgens de premier over mensen die buiten de Randstad wonen en te maken hebben met aanrijtijden van ambulances en politieauto's en bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

"Dat gaat ook over mensen binnen steden. Kunnen ouders hun kinderen nog naar de school van hun keuze sturen?"

Ook hier volgde een waarschuwing. Rutte: "We gaan dat morgen allemaal niet oplossen. Het zijn grote vraagstukken. Het kabinet gaat met zichzelf en met de samenleving in gesprek."

Kabinetsleden hebben verschillende uitleg

Kabinetsleden hebben een verschillende kijk op de verkiezingsnederlaag.

Zo had Rutte het eerder deze week over een eerlijkere verdeling van belastinggeld. Daar kwam de premier een dag na het verschijnen van een uitgebreid onderzoek over de verschillen tussen regio's mee.

Sommige gebieden, vaak buiten de economische kerngebieden, hebben te maken met "een stapeling van achterstanden", zoals bereikbaarheid, onderwijs en economische welvaart.

Het CDA had al de focus op dit onderwerp. De partij publiceerde in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen begin februari een rapport over "de tweedeling" tussen stad en platteland. Een soort zoektocht van honderd pagina's naar waar die verschillen, ook binnen steden, vandaan komen.

De partij hint erop het stikstofbeleid aan te willen passen, maar heeft dit nooit officieel kenbaar gemaakt.

D66-leider Kaag zei vorige week de oorzaken van de onvrede vooral te zoeken in het recent verschenen rapport naar ongelijkheid van het Sociaal en cultureel Planbureau (SCP). Die ongelijkheid is niet alleen economisch van aard, maar ook sociaal en cultureel, aldus het SCP.

Schouten denkt dat "een combinatie van al die zaken" een rol speelt.