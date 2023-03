Coalitie blokkeert debat over verkiezingsuitslag, tot woede van oppositie

De voltallige oppositie in de Tweede Kamer is laaiend omdat de coalitiepartijen geen plenair Kamerdebat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen willen. GroenLinks-voorman Jesse Klaver had daarom gevraagd.

De verkiezingen hebben een politieke aardverschuiving teweeggebracht, met een monsterzege voor de BBB en een verlies van de vier coalitiepartijen, zeiden de fractievoorzitters van de oppositiepartijen stuk voor stuk.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie vinden het te vroeg voor een debat. Het CDA wil eerst bijkomen van de "dreun" van het enorme verlies.