Uitslag Utrecht laat op zich wachten, meerdere gemeenten nog aan het tellen

Een dag na de Provinciale Statenverkiezingen is Utrecht de enige provincie waar de uitslag nog niet duidelijk is. BBB, die in alle andere provincies de grootste werd, gaat in Utrecht vrijwel gelijk op met GroenLinks. En hoewel de uitslag al grotendeels bekend is, zijn sommige gemeenten nog altijd stemmen aan het tellen.

In Utrecht is rond middernacht 91,5 procent van alle stemmen geteld. Het wachten is nog op de gemeente Veenendaal, die pas na middernacht klaar was met het tellen van de stemmen.

Het tellen in Veenendaal liep vertraging op, omdat vier stembureaus het tellen tijdelijk stil hadden gelegd. Ondanks dat er in de nacht van woensdag op donderdag "tot diep in de nacht" is geteld, lukte het niet om de taak af te krijgen.

Nu de cijfers uit Veenendaal binnen zijn, kan ook de definitieve uitslag van de provincie Utrecht worden bepaald. Donderdagavond gingen BBB en GroenLinks nog bijna gelijk op. Zo was BBB goed voor 13,1 procent van de stemmen en GroenLinks voor 13,3 procent.

In de elf provincies waar de uitslag wel (zo goed als) duidelijk is, is BBB de grootste partij. Een eventuele overwinning van de partij van Caroline van der Plas in Utrecht betekent dus ook dat de BBB in alle Nederlandse provincies de meeste stemmen heeft gekregen.

Meerdere gemeenten zijn nog aan het tellen

Niet alleen in Utrecht duurde het tellen van de stemmen langer. Op dit moment is de uitslag van onder meer Nijmegen, Rotterdam en Leidschendam-Voorburg nog niet definitief. Maar de BBB heeft in deze provincies zo'n grote voorsprong dat de uitslag al wel zo goed als zeker is.

Het ministerie zag in de nacht van woensdag op donderdag al hoe de stembureaus worstelden met het tellen van de stemmen. Daarom besloot het ministerie dat sommige stembureaus het tellen mochten staken als de tellers te moe waren.

Waarom het tellen zo veel langer duurde, wordt nog onderzocht. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) zei donderdag dat het mogelijk komt door de hoge opkomst. Ook de "onhandig grote" stembiljetten zouden tot vertraging kunnen leiden.