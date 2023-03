Alle uitslagen bekend: nieuwkomer BBB in alle provincies de grootste

De BoerBurgerBeweging (BBB) heeft grote delen van Nederland veroverd. De partij is in alle twaalf provincies de grootste geworden.

Vooral in het oosten en noordoosten van het land heeft de partij goede zaken gedaan. In Overijssel en Drenthe ging ongeveer één op de drie stemmen naar de BBB.

In Utrecht was het nog lange tijd spannend. De BBB heeft daar 13,2 procent van de stemmen gekregen en is daardoor in alle provincies de winnaar. GroenLinks volgt kort daarachter met 12,8 procent, voor de VVD (11,9 procent).